Del Krvavca ostaja zaprt: s snežnimi sanmi divjali po smučišču, nastala je ogromna škoda

Na smučišču Krvavec so v četrtek pozno popoldan in zvečer posamezniki z različnimi motornimi vozili močno poškodovali smučarsko progo na območju Kriške planine in Kržišče. Kot so sporočili upravljavci smučišča, zato danes prog ne bodo odprli za obiskovalce.

Upravljavci enega najbolj priljubljenih smučišč v Sloveniji so odpovedali današnje odprtje prog na območju Kriške planine in Kržišča, potem ko so neodgovorni posamezniki z uporabo motornih vozil povzročili obsežno škodo na smučarskih progah.

"Nastale so globoke luknje, ki so ponoči zmrznile, čeznje pa je zapadlo približno dva centimetra snega, zato so za smučarje zelo nevarne. Kljub strožji zakonodaji in predpisanim kaznim se takšna ravnanja ne umirjajo, zato bomo danes dogodek prijavili tudi policiji," so na Facebooku sporočili upravljalci smučišča.

Objavili so slike posameznikov, ki so povzročili škodo na smučišču, in ljudi pozvali, naj jim sporočijo, če kogarkoli prepoznajo.

"Dokler se stanje ne uredi in dokler se ne preneha z neustrezno uporabo tega območja, bo ta del smučišča zaprt skupaj s pripadajočimi napravami," so sporočili smučarskim navdušencem in se opravičili za nevšečnosti. Ostali del smučišča medtem normalno obratuje.