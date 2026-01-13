Lahko zmagoviti nalet Tampe ustavi Pittsburgh?

V hokejski ligi NHLbo ponoči odigranih deset tekem, pri LA Kings Anžeta Kopitarja bodo pozorni na svoje največje rivale za mesta, ki vodijo v končnico, trenutno sta to ekipi Utah Mammoth in Nashville Predators, zanimivo pa bo tudi v Pittsburghu, kjer Pingvini gostijo Tampa Bay Lightning. Čaka jih težko delo, saj je floridska ekipa v naletu in njen zmagoviti niz traja že deset tekem.