Torek, 13. 1. 2026, 21.16
2 uri, 3 minute
Liga NHL, 13. januar
Lahko zmagoviti nalet Tampe ustavi Pittsburgh?
V hokejski ligi NHLbo ponoči odigranih deset tekem, pri LA Kings Anžeta Kopitarja bodo pozorni na svoje največje rivale za mesta, ki vodijo v končnico, trenutno sta to ekipi Utah Mammoth in Nashville Predators, zanimivo pa bo tudi v Pittsburghu, kjer Pingvini gostijo Tampa Bay Lightning. Čaka jih težko delo, saj je floridska ekipa v naletu in njen zmagoviti niz traja že deset tekem.
LA Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Vegas Golden Knights. Vprašanje je, ali bo kapetan Kraljev Anže Kopitar že nared za povratek na led.