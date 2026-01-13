Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
13. 1. 2026,
21.16

Osveženo pred

2 uri, 3 minute

Liga NHL, 13. januar

Lahko zmagoviti nalet Tampe ustavi Pittsburgh?

S. K.

Sidney Crosby | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHLbo ponoči odigranih deset tekem, pri LA Kings Anžeta Kopitarja bodo pozorni na svoje največje rivale za mesta, ki vodijo v končnico, trenutno sta to ekipi Utah Mammoth in Nashville Predators, zanimivo pa bo tudi v Pittsburghu, kjer Pingvini gostijo Tampa Bay Lightning. Čaka jih težko delo, saj je floridska ekipa v naletu in njen zmagoviti niz traja že deset tekem.

Dallas Stars
Sportal Kralji brez Anžeta Kopitarja potegnili kratko, jubilejna 500. asistenca Perryja #video

LA Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Vegas Golden Knights. Vprašanje je, ali bo kapetan Kraljev Anže Kopitar že nared za povratek na led.

Liga NHL, 13. januar

Washington Capitals
Sportal Ovečkin do 21. sezone z 20 zadetki v ligi NHL
Santagiulia Milano, olimpijska hokejska dvorana
Sportal Predsednik IIHF: Na OI bodo igralci NHL
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Kralji brez Kopitarja v Edmontonu slavili po kazenskih strelih
Winnipeg Jets
Sportal Kralji proti ekipi, ki ni zmagala že 11 tekem
Pittsburgh Penguins Tampa Bay Lightning liga NHL
