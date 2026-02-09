Agencija za varnost prometa (AVP) in policija od danes do nedelje izvajata nacionalno preventivno akcijo za poklicne voznike tovornih vozil in avtobusov. Njihovo odgovorno ravnanje je namreč ključno za varnost vseh udeležencev v prometu, poudarjajo. V tem tednu bo potekal tudi evropsko usklajen poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov.

Poklicni vozniki tovornih vozil, avtobusov in dostavnih vozil v prometu preživijo bistveno več časa kot drugi udeleženci, zaradi dolgih voženj, časovnih pritiskov ter odgovornosti za potnike ali tovor pa so bolj izpostavljeni tveganjem, so ob napovedi akcije poudarili v AVP. "Čeprav so udeleženi v manjšem deležu prometnih nesreč, so posledice teh pogosto hujše zaradi mase in dimenzij vozil," so zapisali.

Vzroki za nastanek prometnih nesreč so različni

Med najpogostejšimi vzroki hudih in smrtnih prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki tovornih vozil in avtobusov, so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilna smer ali stran vožnje ter nepravilni premiki z vozilom.

Kot je dejala vršilka dolžnosti direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol, na agenciji posebno pozornost namenjajo stalnemu usposabljanju in ozaveščanju poklicnih voznikov ter razvoju prometne kulture. Ti vozniki so eden od štirih ključnih nacionalnih stebrov varnega prometnega sistema v resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2023–2030. AVP bo letos izvedla dve nacionalni preventivni akciji – februarja in novembra –, saj je, kot poudarja agencija, odgovorno ravnanje poklicnih voznikov ključno za varnost vseh udeležencev v prometu.

Defenzivna vožnja, ustrezno psihofizično stanje, spoštovanje prometnih pravil in skrb za tehnično brezhibnost vozil ostajajo temelj varne udeležbe v prometu, navaja agencija. "Kljub naprednim tehnologijam v vozilih je namreč voznik še vedno najpomembnejši varnostni dejavnik. Z zbranostjo, spočitostjo in varno vožnjo lahko odločilno vplivajo na varnost na cestah ter ohranijo številna življenja – svoja in življenja drugih," poudarja AVP.

Policija bo v času akcije izvajala poostrene nadzore nad tovornimi in avtobusnimi prevozi na avtocestah, hitrih cestah in avtobusnih postajališčih po vsej državi. Posebno pozornost bo namenila spoštovanju omejitev hitrosti, tehnični brezhibnosti vozil, obremenjenosti, spoštovanju socialne zakonodaje, psihofizičnemu stanju voznikov ter uporabi varnostnega pasu in elektronskih naprav, so napovedali.

AVP poudarja pomen odgovornega ravnanja vseh udeležencev v prometu – tako poklicnih voznikov kot voznikov osebnih vozil in potnikov v avtobusih – ter je za vse pripravila nasvete, kako naj ravnajo, da bo prometna varnost čim boljša.