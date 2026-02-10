Ilia Malinin najboljši v kratkem programu

Umetnosti drsalci so boj za posamična olimpijska odličja začeli z današnjim kratkim programom. Najbolje se je odrezal eden glavnih favoritov Američan Ilia Malinin, ki je po spektakularnem prikazu akrobatskih skokov na dobri poti do svoje prve posamične olimpijske zlate medalje. Sledita mu Japonec Yuma Kagiyama in Francoz Adam Siao Him Fa.

Sodniki so 21-letnemu Američanu po skoraj brezhibnem kratkem programu, ki je vključeval dva čista štiriskoka in salto nazaj, prisodili oceno 108,16 točke. Kagiyama je za svoj nastop kljub napaki prejel oceno 103,07 točke, Siao Him Fa pa 102,55 točke.

Malinin že ima medaljo s teh olimpijskih iger, v nedeljo je v ekipni tekmi z reprezentančnimi kolegi zasedel prvo mesto. Odlično formo je prikazal že v moškem prostem programu ekipnega nastopa, kjer je prav tako prejel najvišjo oceno. Pri tem je osupnil javnost, ko je naredil salto nazaj.

Prosti program, po katerem bodo znane končne uvrstitve in podeljene medalje, bo v petek.