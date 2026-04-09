CNN objavil nekrolog za Michaela J. Foxa, ta je sporočil, da je še živ

Ameriška medijska hiša je pomotoma pokopala legendarnega igralca, ki je moral nato pojasniti, da je še med živimi.

CNN je v sredo svoje spletno občinstvo šokiral, ko je objavil članek z naslovom Spomini na življenje Michaela J. Foxa. Po spletu je završalo, nato pa je zavladala zmeda, saj ni bilo nobenih poročil o smrti slavnega igralca.

Izkazalo se je, da so na CNN pomotoma objavili vnaprej pripravljen nekrolog. "Šlo je za napako, članek smo umaknili in se opravičili Michaelu J. Foxu ter njegovi družini," so sporočili.

V javnosti se zdaj le redko pojavi

Michael J. Fox v filmu Nazaj v prihodnost 3 iz leta 1990 – tega leta, ko je imel le 29 let, so mu odkrili Parkinsonovo bolezen. Foto: Guliverimage Da je 64-letni igralec živ, je sporočil tudi njegov predstavnik. "Michael se počuti odlično," je zagotovil in dodal, da se je le dan pred objavo nekrologa udeležil promocijskega dogodka za serijo Shrinking, v kateri je odigral gostujočo vlogo. S tem je po dolgem času spet stopil v igralske čevlje, saj je zaradi napredujoče Parkinsonove bolezni že pred časom prenehal snemati. Tudi v javnosti se zdaj le še redko pojavlja.

Diagnozo Parkinsonove bolezni je dobil leta 1990, ko je imel le 29 let, prvič pa jo je javnosti razkril osem let pozneje. Od takrat je postal zagnan aktivist za raziskave te bolezni in v ta namen ustanovil dobrodelno fundacijo.

Ker je imel zaradi Parkinsonove bolezni vse več težav z govorom in spominom, se je leta 2020 igralsko upokojil, a se je od takrat vendarle pojavil v nekaj vlogah, tako igralskih kot govornih.

Oglejte si še: