V Benetkah se danes popoldne z velikim plesom na Trgu svetega Marka začenja znameniti karneval, ki bo letos v znamenju olimpijskih iger. Do 17. februarja se bo po napovedih organizatorjev zvrstilo več kot tisoč koncertov, predstav, zgodovinskih sprevodov in umetniških nastopov pod geslom Olympus – pri izvirih iger.

Tematika letošnjega karnevala je posvečena olimpijskim igram Milano/Cortina d'Ampezzo. Mesto bo prireditev povezalo ne le z Milanom in Cortino d'Ampezzo, ampak z vsemi kraji na severu Italije, ki bodo gostili igre.

Mestne oblasti obljubljajo dogajanje, ki bo počastilo olimpijske igre, dogodki pa bodo vključevali grško mitologijo, ter povezavo harmonije med telesom in dušo, obilo zgodovine in umetnosti. Spomnili se bodo tudi tekmovanj v nekdanji beneški republiki, kjer so med drugim tekmovali v boju z golimi pestmi, akrobatiki, lovljenju bika ter na drugih turnirjih in regatah.

Pričakujejo več tisoč obiskovalcev

Dogajanje se bo začelo danes z velikim plesom na Trgu svetega Marka. V nedeljo je na programu spektakularen sprevod ladij po Velikem kanalu ter uradno odprtje karnevala pri znamenitem mostu Rialto.

Kot vsako leto tudi letos v Benetkah pričakujejo več tisoč obiskovalcev in karnevalskih navdušencev z vseh koncev sveta. Karneval se bo sklenil 17. februarja.

Med karnevalom bodo v Benetkah vzpostavili t. i. rdeče cone, kamor ne bodo smeli tisti, ki se bodo neprimerno vedli ali ogrožali javni red in mir, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ta teden odločile pristojne oblasti. S tem ukrepom naj bi v določenih delih mesta zagotovili varnost. V rdečih conah bodo ljudi dodatno preverjali tudi z detektorji kovin, da bi preprečili vnos nožev in rezil.

Beneški karneval je bil prvič omenjen leta 1094 in z dovršenimi maskami in kostumi sodi med najpomembnejše prireditve v Italiji.