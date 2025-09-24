Košarkarji Krke so bile v torek le streljaj oddaljeni od svojega šestega superpokalnega naslova. Varovanci Dejana Jakare so na koncu s 76:78 na Polzeli morali priznati premoč Cedeviti Olimpiji, a kljub temu v novomeškem taboru verjamejo, da bo to dobra popotnica v novo sezono.

"Ni odločila ta končnica, odločilo je to, da nismo imeli 'jajc' takrat, ko je bilo to najbolj potrebno," je bil v prvem komentarju v domovanju povratnikov v prvoligaško konkurenco, Hopsov s Polzele, ob tem ko si je ob parketu snel srebrno medaljo za poraz v superpokalu neposreden strateg Krke Dejan Jakara. Strateg dolenjske ekipe se je takoj zavedal zamujene priložnosti, saj je prva zmaga in lovorika v novi sezoni Novomeščanov v zadnjih minutah spolzela iz rok.

Dolenjci so v zadnji četrtini vodili tudi z enajstimi točkami razlike, na koncu pa so se jim v ključnih trenutkih zatresle roke oziroma je še bolj kot to zmanjkalo tudi poguma za zaključevanje v momentih, ko je bilo to najbolj potrebno. "Igralci, ki so dobri strelci, niso v ključnih trenutkih vrgli proti obroču, temveč so dali žogo naprej. Enostavno v tej luči fantov še ne poznam, ker še nismo imeli toliko tekem, da bi vedel, komu lahko na koncu zaupam. Bomo videli. Škoda, priložnost je bila lepa, na koncu smo delali velike napake, a nimamo kaj. Košarka je košarka, če bi Miha zgrešil tisto trojko, bi se veselili mi. Fantom ne morem ničesar zameriti, 35 minut smo bili odlični, pet minut smo bili slabi, oni so zadeli celo nekatere težke trojke in so na koncu zasluženo slavili, če pa gledamo celotno tekmo, pa ne bi bilo nezasluženo, tudi če bi mi dobili to lovoriko," je prepričan Jakara.

Košarkarji Krke so bili v torek za las prekratki. Foto: Aleš Fevžer

Težave v komunikaciji

Novomeščani so 11 sekund pred koncem še vodili s točko razlike, nato pa je njihovo usodo zapečatila trojka bivšega člana novomeške zasedbe Mihe Cerkvenika. "Zelo se nam pozna odsotnost Maria Ihringa, ki je odigral že ogromno takšnih tekem in je tudi vodja ekipe. Na žalost je tista prisilna menjava Bačvića spremenila potek, mogoče nas je tudi malce uspaval trenutek, ko je Mitrović zamenjal njihovo celotno peterko in dal priložnost mladim. Mogoče je bila tekma zaradi tega v glavah nekaterih že dobljena, a košarka se igra 40 minut in nima veze, kdo nam stoji nasproti, njihov trener je potegnil prave poteze," je dejal Jakara.

"Njihova obramba me je presenetila zgolj v smislu naših odločitev v napadu. Rebec je bil trikrat sam pa je žogo podal naprej, pa žoge nismo spustili pod koš … enostavno se je zataknilo pri komunikaciji. Fantom sem že v garderobi med polčasom rekel, da jih bom med tekmo težko usmerjal, ker se enostavno ni slišalo nič. Po drugi strani pa so fantje zdaj videli, da bodo morali znati vklopiti svoje glave, ker takšne tekme smo izgubljali tudi lani in bomo morali narediti vse, da bodo fantje na parketu sprejemali prave odločitve, znanja in sposobnosti za to imajo dovolj. Enostavno so bili v odločilnih momentih preveč tiho in žoga ni bila v rokah tistih, pri katerih bi morala biti v odločilnih trenutkih. Kot sem rekel, ne poznam jih še dobro, to je bila tekma za lovoriko, ki je malce več kot čisto navadna tekma, in zdaj delamo naprej," je še dodal.

Krki je zmanjkalo v odločilnih trenutkih. Foto: Aleš Fevžer

Spremenjena zasedba

Trener Krke v tej sezoni računa na precej spremenjeno zasedbo v primerjavi z lansko sezono. Od lani so v dresu dolenjske ekipe ostali Niko Bačvić, Jaka Klobučar in Žak Smrekar, novinci pa so Jan Rebec, Lovro Buljević, Urban Oman, Sukhmail Mathon, Mario Ihring, Leon Šantelj, Victor Bailey Jr. in Lovro Urbiha, ki je bil s 15 točkami tudi prvi strelec novomeške zasedbe. Novomeščani so se pred začetkom sezone znašli v velikih težavah v obliki prostorske stiske. V torkovem neurju pretekli teden so vsaj za nekaj časa ostali brez Športne dvorane Leona Štuklja, ki jo je poplavilo. Zdaj bo trajalo kar nekaj časa, da se bodo prostori osušili, nato pa bodo zbrusili in na novo prelakirali parket. V tem času bodo odigrali nekaj gostujočih tekem, eno v Hali Tivoli, prav tako pa si želijo čim bolj izkoristiti tudi dvorano Marof.

"Zaenkrat zadeve znotraj ekipe funkcionirajo v redu, veliko bolje kot v istem obdobju lani. Bomo pa videli, zdaj se bo začelo zares. Ekipe bodo zagotovo dobro pripravljene, vedo, koga lahko pustijo in koga na koncu pritisnejo. Takrat se bo pokazala vrednost te ekipe. Lani smo imeli nekaj posameznikov, ki so v takšnih trenutkih znali tehtnico nagniti na našo stran, letos tega še ni. Eni bodo morali prevzeti odgovornost, če tega ne bo, bom moral določiti jaz, kar mogoče komu ne bo všeč," je bil še jasen Jakara.

Krka bo v soboto odigrala prvo tekmo v letošnji sezoni lige OTP banka. Foto: Aleš Fevžer

Občutki na treningih boljši

Ta je še enkrat opozoril na težave z igro v končnici, ki je bila rak rane igre slovenskih podprvakov v lanski sezoni, ko so v ligi ABA kar nekaj na videz že dobljenih tekem zapravili v končnici. "Težko govorim o nekih primerjavah z lani, na treningu so občutki boljši, ker boljše treniramo, ker smo atletsko boljši, hkrati pa se lažje prilagajamo nekaterim drugim situacijam. Glede na to, da je bila lani na koncu razlika 30 točk, je to zdaj dobra popotnica. Upam, da se z Olimpijo srečamo še kdaj med sezono," je prepričan Jakara.

"Letos tudi mi drugače treniramo, že v pripravljalnem obdobju smo se bolj pripravljali na agresivno igro. Smo pa na tej tekmi naredili kar nekaj osnovnošolskih napak, to je bila posledica utrujenosti pa mogoče tudi pomanjkanja izkušenj, ker ob napaki ne razmišljaš, kaj boš naredil naprej, temveč kaj si storil prej, pa se zaradi tega mogoče kdo počasneje odkrije kot bi se sicer. Oni so šli na vse ali nič, ena žoga bi šla še skozi tranzicijo Baileyju v koš pa bi bila tekma naša. Na žalost tako je, mislim, da smo postavili dobre temelje za vse. kar nas čaka, in verjamem, da se lahko borimo proti vsakemu. Bo pa pomembno, da bo v zaključkih tekem komunikacija na igrišču prava," je še dodal Krkin strateg.

