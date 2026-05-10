Po mnenju nekaterih naj bi Viktorja Orbana pri njegovih političnih potezah poganjala tudi zamera do liberalnih intelektualnih krogov v Budimpešti, ki so ga zavračali zaradi njegovega podeželskega izvora. A tudi za Petra Magyarja njegova nekdanja žena Judit Varga trdi, da je v sebi v vseh teh letih, ko se je ona vzpenjala po politični lestvici, on pa je opravljal manj pomembne funkcije v Fideszovem oblastnem omrežju, v sebi gojil zamere.

"Moja mama – ki ni ne cinik ne idealist – se je v zadnjih letih grenko pritoževala nad Orbanovimi preveč glasno izraženimi zamerami. Trdila je, da se Orban verjetno nikoli ni naučil spopasti z dejstvom, da kot izjemno nadarjen podeželan z ogromnimi ambicijami v ozki elitni plasti budimpeških liberalnih intelektualcev ni bil deležen ustreznega spoštovanja.



To, da je v letu 2010 sprožil nizkotno kampanjo proti svojemu nekdanjemu pokrovitelju Georgeu Sorosu in nato močno investiral v izgradnjo alternativne, neliberalne globalne mreže, je resnično dalo vtis, da še vedno pogreva osebno zamero izpred desetletij. Orban je očitno še vedno želel tem liberalnim intelektualcem pokazati, da lahko tisto, česar so zmožni zaradi Sorosove radodarnosti, doseže sam – četudi bi to zahtevalo ogromno zlorabo javnih sredstev."

Tako o Orbanu piše madžarski zgodovinar Ferenc Laczo v dunajski spletnem mediju Eurozine.

Judit Varga o svojem nekdanjem možu Petru Magyarju

Če je Orbana poganjala zamera, pa podobno o svojem nekdanjem možu Petru Magyarju trdi nekdanja vzhajajoča politične zvezda stranke Fidesz Judit Varga. Ta je leto mlajšega Magyarja spoznala na neki zabavi leta 2005. Leto pozneje sta se poročila. V zakonu, ki se je končal leta 2023, sta se jima rodili trije otroci.

Ali Viktor Orban, ki prihaja z madžarskega podeželja, goji zamere do liberalnih budimpeških intelektualcev, ker so ga zavračali zaradi njegovega izvora?

Zakon ni bil srečen. Judit Varga trdi, da je bil mož do nje nasilen, tudi ko je bila noseča. Magyar to zanika. V javnih nastopih tudi nikoli ne napada nekdanje žene, ampak ji želi vse dobro.

Bliskovit vzpon Judit Varge

Leta 1980 rojena Judit je leta 2018 postala ministrica v vladi Viktorja Orbana, zadolžena za Evropsko unijo. Že naslednje leto je postala ministrica za pravosodje. To delo je opravljala do julija 2023.

Smola zanjo je bila, da se je morala v skladu z zakonodajo sopodpisati pod pomilostitev nekega zapornika, ki je bil obsojen na več let zapora zaradi prikrivanja pedofilije v domu za otroke in mladostnike. Pobuda za pomilostitev je dala tedanja madžarska predsednica Katalin Novak.

Judit pade v politični prepad, nekdanji mož pa postane politična zvezda

Ko je afera prišla v javnost februarja 2024, je Katalin Novak odstopila kot predsednica države, Judit Varga pa je zapustila madžarski parlament in se morala odpovedati kandidaturi na listi Fidesza za prihajajoče volitve v Evropski parlament. To je bil za zdaj konec njene do takrat bleščeče politične kariere.

Ko se je Judit Varga vzpenjala, je njen mož Peter Magyarja opravljal manj pomembne funkcije od svoje žene. Ko je bilo konec njene politične kariere, pa je Magyar začel blesteti.

Je pa zato zablestel njen nekdanji mož Peter Magyar. Ta je v javnost dal na skrivaj posnete pogovore s svojo takrat še ženo Judit. Ta je na posnetkih govorila o skorumpiranosti Fideszove oblasti. Skrivno snemanje Judit Petru ni nikoli oprostila in ga ima za izdajo.

So v Petru tlele zamere zaradi uspešne žene?

Judit Vargo je med drugim trdila, da je bila v ozadju spora med njo in Petrom v času njunega zakona tudi njegovo nezadovoljstvo, da je ona uspešnejša od njega v politiki. Magyar je bil res do leta 2024 neznan širši madžarski javnosti in ni spadal v sam vrh Fideszovega omrežja oblasti.

Še zlasti naj bi Magyarja grizlo to, da sam prihaja iz ugledne budimpeške družine (med drugim je sorodnik Ferenca Madla, ki je bil madžarski predsednik med letoma 2000 in 2005), njegova žena Judit pa iz »zakotnega« industrijskega mesta Miškolc na severovzhodu Madžarske.

Peter Magyar je Orbanu in Judit dokazal, da je velik politični talent

Je torej tudi Magyarja pri njegovem meteorskem vzponu na oblast poganjala zamera, a ne zamera podeželana proti meščanom Budimpešte, ampak zamera, da Fidesz s podeželanom Orbanom na čelu ne prepoznava njegove nadarjenosti, zaradi česar je obtičal na nižjih funkcijah kot njegova žena.

Vsekakor je Magyar s svojim političnim vzponom in prepričljivo zmago na volitvah dokazal, da gre za izjemno politično nadarjenega moža.