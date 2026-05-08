To je Trump storil Orbanu

Bo letošnji poraz na parlamentarnih volitvah usoden za Viktorja Orbana in njegovo stranko Fidesz ali lahko v prihodnosti spet zavlada Madžarski? Mnenja o tem so različna. Donald Trump pa je Orbana že kmalu po volitvah odpisal.

Je Fidesz, ki je po 16 letih oblasti znova v opoziciji, na poti dolgoročnega zatona? Po eni strani se Orbanov sistem, ki so ga populisti in potencialni avtokrati po vsem svetu dolgo cenili, sesuva hitreje, kot je kdorkoli lahko predvidel, piše medijska platforma Reporting Democracy.

Je Fidesz na poti v končni zaton?

Za mnoge analitike v Budimpešti poraz Viktorja Orbana na volitvah in njegov umik iz parlamenta (v poslanskih klopeh je bil od leta 1990 naprej) že pomeni konec neke dobe.

"Resnično mislim, da je to konec Fidesza. Ne vidim možnosti, da bi se Orban vrnil na oblast," je za Reporting Democracy povedal politolog Peter Kreko, direktor budimpeške organizacije Political Capital.

Zakaj Orban ne želi biti opozicijski parlamentarec

"Orban se že dolgo umika od osebnih političnih razprav. Če bi bil v parlamentu vodja manjšine, bi bilo zanj resnično ponižujoče," je za Reporting Democracy glede Orbanove odločitve, da ne bo sedel v poslanske klopi kot vodja opozicije, povedal madžarski politični analitik Zoltan Lakner.

Trump je pred volitvami hvalil Orbana, ko pa je ta izgubil volitve, je o njem začel govoriti v pretekliku. "Bil je moj prijatelj," je Trump opisal poraženega Orbana.

Orban nima veliko apetita, da bi služil kot politična vreča za udarjanje naslednji vladi, ki bi ga poklicala na odgovornost za vse nepravilnosti in prekrške zadnjih 16 let. In njegovo poslansko imuniteto – ki bi ga teoretično lahko zaščitila pred morebitnimi pravnimi postopki – bi Tisza v parlamentu zlahka začasno ukinila, dodaja Lakner.

Se lahko Orban še vedno vrne na oblast?

"V trenutnih razmerah Orban iz parlamenta ni mogel zares vplivati ​​na politiko. Zakaj bi sedel križem rok?" sprašuje Zoltan Kiszelly, direktor političnih analiz pri možganskem trustu Szazadvegu, ki je tesno povezan z odhajajočo Fideszovo vlado. "Vendar ga večina volivcev Fidesza še vedno vidi kot edino zagotovilo, da lahko stranka preživi in ​​se sčasoma vrne na oblast."

Kiszelly je tudi prepričan, da se lahko Orban, ki ima 63 let (kar je na primer 17 let manj od Donalda Trumpa ali pet let manj od Janeza Janše), še vedno vrne na oblast.

Razsuto lokalno omrežje in premalo podpore med mladimi?

Vendar je politični analitik Lakner skeptičen. Prvi razlog je, da državljanski krogi oziroma strankino lokalno omrežje, ki ga je Fidesz zgradil na začetku stoletja, ne obstaja več. Drugi razlog je, da ima Fidesz zelo malo podpore med volivci, mlajšimi od 30 let.

Po eni od zadnjih javnomnenjskih anket zmagovito Tiszo, ki jo vodi Peter Magyar, podpira kar 68 odstotkov madžarskih volivcev.

Najnovejša anketa, izvedena nekaj dni po volilnem porazu, je pokazala, da je Orbanova stranka v prostem padu, saj je podpora padla na približno 21 odstotkov (na volitvah 12. aprila je dobila 38 odstotkov). To pomeni največji povolilni upad v sodobni madžarski politični zgodovini.

Bo Orbanu uspelo ponoviti Trumpovo vrnitev na oblast?

Čeprav ne pričakuje, da bo Fidesz popolnoma izginil, Lakner meni, da bi se njegova volilna baza lahko še naprej znatno krčila. "Obstaja resnična nevarnost, da bi prihajajoči premier Peter Magyar, ki se je učil iz Fideszovega priročnika, lahko volivce Fidesza zvabil v svoj tabor," priznava Kiszelly.

Če pa bo razočaranje raslo in bo ideološko raznolika stranka Tisza razpadla, bi se Fidesz lahko okrepil kot alternativa in se vrnil na oblast. "Evropske volitve leta 2029 bi lahko bile odskočna deska," optimistično pravi Kiszelly in navaja druge mednarodne zgodbe o vrnitvi, kot sta Silvio Berlusconi ali Donald Trump.

Konec Orbanove mednarodne mreže?

Orbanova mednarodna mreža, ki jo je skrbno gradil v zadnjem desetletju in pol, bo verjetno kolateralna škoda zaradi poraza na volitvah. Orbana so zaradi rekordnih 16 let na oblasti in avre nepremagljivosti večinoma slavile globalne skrajno desničarske in populistične stranke. Oboje je zdaj razbito, piše Reporting Democracy.

V času Orbanove vladavine je Budimpešta postala nekakšna svetovna prestolnica protiliberalne desnice. Po Orbanovem padcu z oblasti bo tega vsaj za nekaj časa konec.

Politični zavezniki se že distancirajo od politika, ki je doživel tako ponižujoč poraz. Ameriški predsednik Donald Trump je bil med prvimi, ki je Orbana zavrgel in ga omenil v pretekliku. "Bil je moj prijatelj," je Trump opisal Orbana po njegovem hudem porazu. Trump je znan po tem, da ni navdušen nad poraženci.

Je konec izvoza madžarskega neliberalizma?

"Izvoz neliberalizma se bo hitro končal," napoveduje Kreko. Finančni transferji evropskim strankam, kot sta španski Vox ali francoski Nacionalni zbor, da ne omenjamo dvomljivih posojil Makedoniji ali Republiki Srbski Milorada Dodika, se bodo končali, trdi Kreko.

Kiszelly pa meni, da Orbana še ne bi smeli odpisati. Šestnajstletno zaporedje vladanja (skupaj 20 let, vključno z njegovo koalicijsko vlado med letoma 1998 in 2002) Orbanu še vedno daje edinstven položaj v evropski politiki.

Ugodni trendi za Orbana?

Toda veliko je odvisno od zunanjih dejavnikov (zmage skrajne desnice v Franciji prihodnje leto, utrditve oblasti Italijanke Giorgie Meloni ali premika v desno na Poljskem), če naj Orban ponovno postane zastavonoša evropskih populističnih sil, je še dejal Kiszelly.