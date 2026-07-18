Odstopil madžarski predsednik

Madžarski predsednik Tamas Sulyok je danes podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premierja Petra Magyarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev s predsedniškega položaja. Magyar je Sulyoka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana.

"Moj podpis je končni pečat moje predsedniške dolžnosti in znak mojega absolutnega spoštovanja predsedniške funkcije v vseh okoliščinah," je po navedbah madžarske tiskovne agencije MTI dejal Sulyok.

V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je povedal še, da predsednik ne more predložiti ustavnih sprememb v vsebinsko presojo ustavnemu sodišču, zato nima sredstev, da bi kljub njenemu morebitnemu nasprotju z ustavnimi načeli izpodbijal spremembo.

"Izpolnjujem svojo zakonsko dolžnost"

Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Opisal ga je kot "sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote: demokracijo, delitev oblasti in vladavino prava".

"Temeljne vrednote svobodne družbe (...) so bile poteptane zaradi političnih interesov (...) Predsedstvo bo postalo podrejeno izvršilni veji oblasti in politiki, njegova vloga bo zbledela, njegove ključne funkcije bodo prenehale, in ne bo več delovalo kot nadzorni ali uravnoteževalni mehanizem," je dejal.

Spremembe predlagala vlada Petra Magyarja

Spremembe ustave je predlagala vlada novega premierja Petra Magyarja, ki je Sulyoka obtoževala, da je marioneta bivšega premierja Orbana. Med slednje Magyar šteje še predsednika madžarskega ustavnega sodišča Petra Polta in predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Vargo.

Magyar je vse od prepričljive zmage na aprilskih parlamentarnih volitvah napovedoval ustavne spremembe, ki bi omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Orban. Ta se je po porazu na volitvah z oblasti poslovil po 16 letih.

Spremembe ustave, ki jih je v ponedeljek potrdil parlament, kjer ima Magyarjeva stranka dvotretjinsko večino, vključujejo tudi omejitev števila mandatov poslancev na največ tri oziroma skupno 12 let. Določajo tudi starostno mejo 70 let za sodnike ustavnega sodišča, sodniki pa bodo po novem lahko odpoklicali predsednika vrhovnega sodišča.

V Orbanovi stranki Fidesz medtem Magyarjevo vlado obtožujejo avtokratskega vladanja, kar je očitek, ki ga je bila v preteklosti pogosto deležna Orbanova vlada. Do Magyarjevega ravnanja so kritične tudi nekatere nevladne organizacije.