Madžarski premier po vrhu Nata skočil v kopalke: Vse sem plačal sam

Madžarski premier Péter Magyar si je po vrhu Nata v Turčiji privoščil še kratek oddih. S sinovoma je ostal v Antaliji in med drugim užival na jet skiju. Madžarom, ki so ga zasuli s kritikami, da dopustuje na račun državljanov, je odgovoril, da je vse stroške plačal sam.

Madžarski premier Peter Magyar je v Turčijo odšel na vrh Nata. To je bil njegov prvi tovrstni vrh, odkar je maja po padcu dolgoletne vlade Viktorja Orbána nastopil funkcijo predsednika vlade.

Pred vrhom je obiskal Istanbul in Kocaeli, kjer si je ogledal spominsko hišo Imreja Thökölyja, madžarskega zgodovinskega voditelja. Po uradnem programu pa se ni takoj vrnil na Madžarsko, ampak se je s sinovoma odpravil v Antalijo.

Objavil videoposnetek s počitnic

Na družbenih omrežjih je objavil videoposnetek s počitnic, na katerem je videti, da se vozi z vodnim skuterjem, spušča po toboganu z otroki in sprehaja po plaži.

Objava je na Madžarskem sprožila kritike, zato je premier dodal, da je šlo za zasebno potovanje. "Mala posebna izdaja za propagandiste. Podaljšan vikend sem preživel v Turčiji s svojima otrokoma in vse stroške sem plačal sam," je dejal Magyar.

Skupni stroški počitnic niso bili razkriti.

Že prej napovedal, da ne bo uporabil proračuna predsednika vlade

Madžarski premier je že prej napovedal, da bo po vrhu Nata štiri dni preživel s svojima otrokoma na turški obali, in poudaril, da bo potne in osebne stroške plačal sam.

Sporočil je tudi, da ni uporabil proračuna predsednika vlade in da je namesto vojaškega letala izbral komercialni let.