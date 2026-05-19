Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Štiriintridesetletni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol. Ko je selektor Carlo Ancelotti na posebni prireditvi v Braziliji predstavil potnike na SP in prebral ime Neymarja, v dvorani ni manjkalo navdušenja.

Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Pred časom so se pojavili dvomi o telesni pripravljenosti 34-letnega napadalca, zato ga Ancelotti marca ni izbral za zadnji dve mednarodni tekmi. "Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo – če bo stoodstotno zdrav," je takrat dejal Italijan.

Neymarju se je uresničila želja. Foto: Reuters

Neymar je zadnje od svojih 128 nastopov za rekordne svetovne prvake odigral pred dvema letoma in pol: oktobra 2023 si je zvezdnik, nagnjen k poškodbam, med porazom (0:2) proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu.

Od takrat se Neymar nikoli ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al Hilal mu je januarja 2025 dovolil oditi kot prost igralec, da se je lahko v Braziliji pridružil svojemu domačemu klubu Santosu. Leta 2017 je PSG za Neymarja odštel Barceloni rekordno ceno 222 milijonov evrov.

Ancelotti: Neymar bo za nas pomemben igralec

Carlo Ancelotti je imel zahtevno nalogo, saj ima Brazilija ogromno kakovostnih igralcev. Foto: Reuters "Neymar je izboljšal svojo telesno pripravljenost, na tem svetovnem prvenstvu bo za nas pomemben igralec," je na novinarski konferenci dejal selektor.

Šestinšestdesetletni italijanski trener je o izboru Neymarja dodal: "Ima izkušnje na tej ravni tekmovanja, naklonjenost naše ekipe in lahko ustvari boljše vzdušje v garderobi."

Ogromno navdušenje v dvorani, ko je Ancelotti prebral ime Neymarja:

Filmei o momento que o Ancelotti anuncia o nome do Neymar para a Copa.



Eu nunca tinha vivido um movimento tão grande em torno da convocação de um jogador para a Copa.



QUE ENERGIA SURREAL! pic.twitter.com/xSRvbWuYAI — JMV Tips🏅 (@JmvTips) May 18, 2026

Brazilija se bo na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v skupini C 14. junija pomerila z afriškim prvakom Marokom. Šest dni pozneje se bo selecao pomeril z avtsajderjem Haitijem, nato 25. junija sledi še obračun s Škotsko.