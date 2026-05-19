Avtorji:
R. P., STA

Neymar Carlo Ancelotti brazilska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 v nogometu

Carlo Ancelotti razkril seznam Brazilije za SP 2026

Neymar si je oddahnil, Ancelotti ga je izbral za SP 2026

Neymar | Neymar bo zaigral na svojem četrtem svetovnem prvenstvu. | Foto Reuters

Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Štiriintridesetletni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol. Ko je selektor Carlo Ancelotti na posebni prireditvi v Braziliji predstavil potnike na SP in prebral ime Neymarja, v dvorani ni manjkalo navdušenja.

Branko Oblak Bayern
Sportal Branko Oblak je bil prvi Slovenec. Če ne bi prišlo do bojkota, bi bilo drugače.

Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Pred časom so se pojavili dvomi o telesni pripravljenosti 34-letnega napadalca, zato ga Ancelotti marca ni izbral za zadnji dve mednarodni tekmi. "Neymar lahko gre na svetovno prvenstvo – če bo stoodstotno zdrav," je takrat dejal Italijan.

Neymarju se je uresničila želja. | Foto: Reuters

Neymar je zadnje od svojih 128 nastopov za rekordne svetovne prvake odigral pred dvema letoma in pol: oktobra 2023 si je zvezdnik, nagnjen k poškodbam, med porazom (0:2) proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundial natrgal križne vezi v kolenu.

Od takrat se Neymar nikoli ni vrnil v prejšnjo formo. Savdski klub Al Hilal mu je januarja 2025 dovolil oditi kot prost igralec, da se je lahko v Braziliji pridružil svojemu domačemu klubu Santosu. Leta 2017 je PSG za Neymarja odštel Barceloni rekordno ceno 222 milijonov evrov.

Ancelotti: Neymar bo za nas pomemben igralec

"Neymar je izboljšal svojo telesno pripravljenost, na tem svetovnem prvenstvu bo za nas pomemben igralec," je na novinarski konferenci dejal selektor.

Šestinšestdesetletni italijanski trener je o izboru Neymarja dodal: "Ima izkušnje na tej ravni tekmovanja, naklonjenost naše ekipe in lahko ustvari boljše vzdušje v garderobi."

Ogromno navdušenje v dvorani, ko je Ancelotti prebral ime Neymarja:

 

Brazilija se bo na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v skupini C 14. junija pomerila z afriškim prvakom Marokom. Šest dni pozneje se bo selecao pomeril z avtsajderjem Haitijem, nato 25. junija sledi še obračun s Škotsko.

Nogometaši Brazilije na SP 2026 (26):

Vratarji: Alisson (Liverpool/Ang), Ederson (Fenerbahče/Tur), Weverton (Gremio)

Branilci: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus/Ita), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit/Rus), Gabriel Magalhães (Arsenal/Ang), Ibañez (Al-Ahli/SAr), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG/Fra), Wesley (Roma/Ita)

Zvezni igralci: Bruno Guimarães (Newcastle/Ang), Casemiro (Manchester United/Ang), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad/SAr), Lucas Paqueta (Flamengo)

Napadalci: Endrick (Lyon/Fra), Gabriel Martinelli (Arsenal/Ang), Igor Thiago (Brentford/Ang), Luiz Henrique (Zenit/Rus), Matheus Cunha (Manchester United/Ang), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona/Špa), Rayan (Bournemouth/Ang), Vinicius Jr. (Real Madrid)

