Branko Oblak je bil prvi. Če ne bi prišlo do bojkota, bi bilo drugače.

Začenja se odštevanje pred letošnjiim nespornim nogometnim vrhuncem, svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki. Kako in kdaj se je sploh začela zgodba o priljubljenih mundialih? Začetek 20. stoletja za reprezentančni nogomet ni bil preveč pester. Tekmovalni vrhunec je doživljal zgolj na olimpijskih igrah, ki sta jih kot za stavo osvajali reprezentanci Anglije in Urugvaja. Nato pa se je nekaj spremenilo. Sramežljivo in s številnimi porodnimi krči se je rodila zgodba o svetovnem prvenstvu. O tekmovanju vseh tekmovanj. Led je prebilo v Urugvaju, pisalo se je leto 1930. Takrat bi lahko na svetovnem prvenstvu nastopil tudi slovenski vratar Maks Mihelčič, a ...

Svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začelo 11. junija in trajalo kar do 19. julija. Na Sportalu vas bomo v prihodnjih tednih do začetka mundiala, na katerem se bo prvič v zgodovini za svetovni naslov potegovali kar 48 reprezentanc, vsak dan spomnilli na enega izmed dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Bilo jih je 22. Začenjamo s prvim, ki ga je leta 1930 gostil Urugvaj. Pot nas bo popeljala vse do zadnjega, ki ga je leta 2022 gostil Katar. Vabljeni!

V času, ko reprezentančni nogomet ni imel večjega tekmovanja, na katerem bi se lahko države potegovale za svetovni naslov, se je iskal junak, ki bi premaknil kolesje in na nogometni zemljevid vrisal novo poglavje.

Svetovno prvenstvo se je rodilo po zaslugi Francoza

Tretji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Jules Rimet (levo) je bil najbolj zaslužen za ogromno pridobitev, največje tekmovanje v nogometu. Foto: Guliverimage/Getty Images Svet ga je dočakal v Franciji. Šele močnejše zavzemanje francoskega nogometnega zanesenjaka Julesa Rimesa, da se končno organizira neodvisno srečanje najboljših svetovnih ekip na posebnem turnirju, je postreglo z rojstvom priljubljenega "mundiala".

Vsak začetek je težek, tudi pri iskanju prvega gostitelja ni bilo nič lažje. Revni južnoameriški predstavnik Urugvaj je skušal združiti izziv proslavitve stoletnega obstoja mlade državice z gigantsko športno manifestacijo, sveže ustanovljena Fifa pa mu je pri tem dala povsem proste roke. Veliki štadion Centenario je bil še pravočasno pripravljen, čeprav so gradbena dela potekala še v tednu, ko je na drugem velikem objektu Pokites potekalo slavnostno odprtje.

Le štiri predstavnice Evrope

Urugvaj je v finalu na razburljivem srečanju s 4:2 premagal sosedo Argentino. Zaradi poraza in neprestanih provokacij sta nogometni zvezi po tej tekmi za dve leti celo prekinili stike. Foto: Guliverimage/Getty Images Žal je prvo svetovno prvenstvo bojkotirala domovina nogometa Anglija, ki se je do preostalih reprezentanc obnašala snobovsko, saj ji ni bilo v čast igrati proti "slabšim", "amaterskim" ekipam.

Primat je prevzela domača enajsterica, sicer v tistih časih tudi velika favoritinja (južnoameriški in olimpijski prvak), ki je v konkurenci skromnih 13 reprezentanc (od tega zgolj štiri evropske, prav vse so se odpravile na večtedensko potovanje s čezoceansko ladjo, poleg Anglije niso nastopile Madžarska, Češka, Avstrija, Švedska, Nemčija in še nekatere reprezentance, ki so takrat izstopale v evropskem nogometu) po velikem preobratu v finalu proti sosedom iz Argentine osvojila zgodovinski prvi naslov. Domači temnopolti zvezdnik Jose Leandro Andrade je postal prvi veliki nogometni junak, ki je izstopal v zgodovini svetovnih prvenstev.

Kvalifikacij še ni bilo, na prvenstvu pa je bilo v 18 dneh odigranih zgolj 18 tekem. Za primerjavo, letos bodo ljubitelji nogometa v ZDA, Kanadi in Mehiki spremljali rekordno število dvobojev, navijači jih bodo spremljali kar 104. Prvič v zgodovini tekmovanja bo tako na svetovnem prvenstvu odigranih več kot sto dvobojev. Ko je Urugvaj leta 1930 gostil prvi mundial, so na njem nastopili predstavniki zgolj treh različnih konfederacij, manjkali pa so predstavniki Afrike, Azije in Oceanije.

Vrhunci finala med Urugvajem in Argentino:

To je bilo tudi edino svetovno prvenstvo, ki je potekalo v enem mestu. Svetovno nogometno smetano je s tremi stadioni gostil Montevideo, glavno mesto Urugvaja.

Za nastop na SP kandidiral Slovenec, a ...

Zgodovina svetovnih prvenstev se je začela leta 1930 v Urugvaju. Zmaga je ostala doma. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Barve Jugoslavije so po bojkotu hrvaških nogometašev branili le Srbi, ki so na koncu osvojili zelo solidno četrto mesto. Tako ni bilo možnosti, da bi prvenec na svetovnem prvenstvu dočakala Slovenija, saj je bil pred tem na reprezentančnem seznamu vratar Maksimilijan (Maks) Mihelčič (1905 - 1958), ki je tedaj zelo uspešno nastopal pri zagrebškem klubu Građanski in veljal za najboljšega vratarja na tleh Kraljevine Jugoslavije. Leta 1928 se je z jugoslovansko reprezentanco udeležil olimpijskih iger v Amsterdamu, a ni branil na nobeni tekmi.

Če bi rojeni Ljubljančan, ki je za jugoslovansko reprezentanco med letoma 1925 in 1931 zbral 18 nastopov, nastopil v Urugvaju, bi postal prvi Slovenec na svetovnem prvenstvu. Tako pa je ta častitljiva vloga skoraj polovico stoletja pozneje pripadla Branku Oblaku, ki je jugoslovanski dres nosil na SP 1974 v ZRN in bil tako dober, da so ga izbrali v najboljšo enajsterico tekmovanja.

Branko Oblak, za mnoge najboljši slovenski nogometaš vseh časov, je postal leta 1974 prvi rojeni Slovenec, ki je zaigral na svetovnem prvenstvu v nogometu. Foto: Guliverimage

Klubi iz Sarajeva, Splita, Subotice in Zagreba se pred SP 1930 v Urugvaju niso strinjali s tem, da bi bili njihovi igralci med državnim prvenstvom odsotni tako dolgo, zato je sledil upor. Beograjskih klubov to ni motilo.

Na nogometni zvezi Jugoslavije, ki se je takrat iz Zagreba preselila v Beograd, so se odločili, da bodo čez veliko lužo odpotovali le nogometaši beograjskih klubov. Pridružili so se jim še trije Srbi, ki so igrali v Franciji, dogajanje v izbrani vrsti pa je pozneje na filmski trak strnila srbska uspešnica "Montevideo, bog te je videl".

Do leta 1930 je vodil reprezentanco Jugoslavije Hrvat Ante Pandaković. V filmu Montevideo, bog te video, ga je leta 2009 upodobil legendarni, žal že pokojni hrvaški trener Miroslav Ćiro Blažević. Pandaković zaradi bojkota hrvaških nogometašev ni vodil Jugoslavije na SP v Urugvaju, ampak je selektorsko vlogo opravljal Srb Boško Simonović. Foto: Guliverimage

Maks Mihelčič, ki je nogometno kariero začel pri ljubljanskem Hermesu, je v tistem obdobju branil ravno barve zagrebškega Građanskega. Največjemu hrvaškemu mestu je ostal zvest tudi po drugi svetovni vojni, ko se je pri Dinamu nekaj let posvetil tudi trenerskemu delu z mlajšimi.

Največje tekme so potekale na veličastnem Centenariu, na katerem je leta 2014 gostovala tudi slovenska izbrana vrsta in na prijateljski tekmi proti Urugvaju izgubila (0:2). Foto: Guliverimage/Getty Images

Srbski nogometaši, ki so branili barve Jugoslavije, so na uvodnem srečanju na SP 1930 premagali Brazilijo z 2:1. Pozneje so nogometaši iz domovine sambe postali kar petkrat svetovni prvaki, v zgodovino nogometa pa so se vpisali kot edina reprezentanca, ki je nastopila prav na vseh svetovnih prvenstvih. Na SP 2026 se bo Brazilija v skupini C pomerila s Škotsko, Marokom in Haitijem.

Urugvajčani so v finalu spravili v slabo voljo sosede iz Argentine. Foto: Guliverimage

SP v Urugvaju Leto: 1930

Gostitelj: Urugvaj

Zmagovalec: Urugvaj

Finale: Urugvaj : Argentina 4:2 (1:2)

Povprečje doseženih zadetkov: 3,89

Povprečni obisk gledalcev: 32.808

Najboljši strelec: Stabile (Argentina) - 8 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: 4. mesto