Na nogometnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, bi lahko četrtina vseh tekem potekala v zelo vročih temperaturah, opozarjajo strokovnjaki. Kot navajajo, so podnebne spremembe povečale tveganje za ekstremno vročino v Severni Ameriki, odkar so ZDA zadnjič gostile mundial leta 1994.

Zaradi zaskrbljenosti glede vročine je Mednarodna nogometna zveza Fifa pred tem že odredila odmor za ohladitev na polovici vsakega od polčasov za tekme SP. Te bodo v ZDA, Kanadi in Mehiki potekale na 16 stadionih.

Raziskovalci pri organizaciji World Weather Attribution po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjujejo, da bi se lahko 26 od 104 tekem na mundialu odvijalo v razmerah, ko temperatura glede na indeks za toplotne obremenitve (WBGT) doseže najmanj 26 stopinj Celzija. Indeks, ki je celovit pokazatelj toplote v okolju, meri, kako učinkovito se človeško telo lahko ohlaja v vročini, vlagi, na soncu in v vetru.

Pri temperaturi 26 stopinj Celzija po indeksu WBGT mednarodni sindikat poklicnih nogometašev Fifpro priporoča omenjene odmore za ohladitev, saj vročinska obremenitev za igralce postane resno tveganje. Od teh 26 tekem se jih bo sicer 17 odigralo na stadionih, ki imajo sisteme za hlajenje. To naj bi zmanjšalo tveganje tako za nogometaše kot navijače.

Strokovnjaki pričakujejo, da bo pet od teh tekem potekalo pri temperaturi 28 stopinj Celzija ali več glede na indeks WBGT, kar je po mnenju sindikata Fifpro že raven, ko bi se morale tekme preložiti, dokler razmere za igralce in navijače ne postanejo varnejše.

"Nevarno je za igralce, seveda pa so tu še navijači, ki se bodo morda zbrali na prostem. Ti so izpostavljeni še večjemu tveganje, saj zanje ne bo na voljo dovolj zdravnikov," je dejala soustanoviteljica organizacije WWA Friederike Otto.

Finale, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, ima sicer le nekaj več kot 12 odstotkov možnosti, da bi temperature glede na indeks presegle 26 stopinj Celzija. Da bi finale presegel prag 28 stopinj Celzija, pa po navedbah WWA obstajajo manj kot triodstotne možnosti.

