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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
10.15

Osveženo pred

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Natisni članek
Hrvaška reka Sava tujci iskalna akcija

Torek, 21. 7. 2026, 10.15

1 ura, 24 minut

Na Hrvaškem iščejo tri tujce, ki so izginili v Savi

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zagreb, Sava | Trije tuji državljani so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunšćaka v občini Rugvica in izginili. | Foto Guliverimage

Trije tuji državljani so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunšćaka v občini Rugvica in izginili.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v Savi na območju Rugvice vzhodno od Zagreba. Po zadnjih informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta, iščejo pa jih policija in gasilci. Čeprav okoliščine njihovega izginotja še ugotavljajo, domnevajo, da so se želeli kopati v reki.

Trije tuji državljani so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunšćaka v občini Rugvica in izginili.

Poveljnik gasilske zveze zagrebške županije Dario Kezerić je danes za hrvaško javno radiotelevizijo HRT opozoril, da je Sava zaradi močnih rečnih tokov in vrtincev izjemno nevarna in nepredvidljiva, kar povečuje tveganje za utopitev.

Iskalna akcija se bo nadaljevala

Po njegovih besedah bodo danes nadaljevali iskalno akcijo. Policisti bodo preiskovali rečno dno, gasilci pa jim bodo zagotavljali dodatno varovanje.

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