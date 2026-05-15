Velik udarec za Japonsko, selektor Švedske šokiral Rierovega varovanca

Selektorji udeležencev SP 2026 izbirajo končne sezname udeležencev. Francoski selektor Didier Deschamps je bil primoran zaradi ogromne konkurence znotraj francoske ekipe prečrtati kar nekaj zvezdniških imen. V taboru Japonske obžalujejo, da zaradi zdravstvenih težav na največjem tekmovanju ne bosta mogla nastopiti najboljša igralca, švedski selektor Graham Potter pa je v slabo voljo spravil nemalo nogometašev, ki izstopajo v dobrih evropskih klubih.

Na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Kanada in Mehika, bo nastopilo rekordnih 48 držav. Njihovi selektorji morajo izbrati 26 končnih potnikov. Ko je to storil angleški strateg Graham Potter, ki je nedavno prevzel švedsko nogometno reprezentanco in jo prek uspešnih predstav v dodatnih kvalifikacijah popeljal na zaključni turnir, je presenetil marsikaterega navijača.

Na seznam presenetljivo ni uvrstil Huga Larssona, ki ga v Franfkurtu pri Eintrachtu vodi Albert Riera, na SP 2026 ne bodo odpotovali niti Samuel Dahl (Benfica), Roony Bardaghji (Barcelona), Williot Swedberg (Celta), Sebastian Nanasi (Strasbourg) ter še vedno poškodovani Dejan Kuluševski (Tottenham). Švedi, ki sicer računajo na zvezdniško zasedbo zlasti v napadu, se bodo na SP 2026 v skupinskem delu pomerili z Nizozemsko, Tunizijo in Japonsko.

Takumi Minamino si je lani decembra huje poškodoval levo koleno. Foto: Guliverimage

Japonci, modri samuraji, bodo na drugi strani velike luže pogrešali najboljša nogometaša. Takumi Minamino (Monaco) in Kaoru Mitoma (Brighton) bosta morala izpustiti največje tekmovanje zaradi zdravstvenih težav. Japonci tako nimajo sreče, leva stran njihove reprezentance bo na SP 2026 močno oslabljena.

Seznam japonskih kandidatov za SP 2026: Vratarji: Zion Suzuki (Parma/Ita), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers) Branilci: Hiroki Ito (Bayern/Nem), Junnosuke Suzuki (Köbenhavn/Dan), Ayumu Seko (Le Havre/Fra), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/Bel), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/Niz), Ko Itakura (Ajax/Niz), Takehiro Tomiyasu (Ajax/Niz), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/Nem), Yuto Nagatomo (FC Tokyo) Zvezni igralci: Daichi Kamada (Crystal Palace/Ang), Ao Tanaka (Leeds United/Ang), Kaishu Sano (Mainz/Nem), Wataru Endo (Liverpool/Ang), Keito Nakamura (Reims/Fra), Daizen Maeda (Celtic/Ško), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt/Nem), Yuito Suzuki (Freiburg/Nem), Junya Ito (Genk/Bel) Napadalci: Ayase Ueda (Feyenoord/Niz), Koki Ogawa (NEC/Niz), Kento Shiogai (Wolfsburg/Nem), Keisuke Goto (Sint-Truiden/Bel), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Špa)