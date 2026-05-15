Začenja se obdobje, ko bodo začeli deževati zaključni seznami selektorjev za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. Francoski selektor Didier Deschamps je pohitel in že oznanil 26 udeležencev SP 2026. Na seznamu mrgoli znanih imen, konkurenca pa je tako neizprosna, da bo brez največjega tekmovanja ostalo kar nekaj imen. Med njimi so tudi zvezdniki madridskega Reala, Liverpoola in Atletica.

Čez slab mesec se bo čez lužo začelo svetovno prvenstvo. Trajalo bo od 11. junija do 19. julija, rekordnih 48 reprezentanc pa se bo za svetovni naslov potegovalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ena izmed favoritinj za najvišja mesta je vsekakor Francija. Pred osmimi leti je bila v Rusiji najboljša, pred štirimi leti v Katarju pa zaigrala v finalu.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Tudi tokrat meri med najboljše, na tekmovanje pa odhaja čustveno, saj bo to zadnje tekmovanje, na katerem jo bo vodil Didier Deschamps. Legendarni Francoz po SP 2026 zapušča selektorski stolček, najverjetneje ga bo nasledil nekdanji reprezentančni soigralec Zinedine Zidane, galske peteline pa v skupinskem delu čakajo dvoboji z Irakom, Senegalom in Norveško.

Deschamps pojasnil, zakaj ni izbral Camavinge

Eduardo Camavinga je od leta 2020 za galske peteline zbral 29 nastopov. Foto: Guliverimage Glede na izjemno konkurenco, ki vlada v Franciji za vsak igralni položaj, se je moral Deschamps zahvaliti tudi nekaterim zvezdnikom. Na SP potuje le 26 imen, eno največjih presenečenj pa je odločitev, da bo doma ostal Eduardo Camavinga. Zvezdniku madridskega Reala gre v zadnjem obdobju marsikaj narobe, ob "pomoči" slovenskega sodnika Slavka Vinčića pa je bil vpleten tudi v boleč izpad v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu, ko je v Münchnu prejel sporni rdeči karton.

To ni njegova sezona, saj je z belimi baletniki ostal brez lovorik, zdaj pa želja ne bo uresničil niti v državnem dresu. "Imel je zahtevno sezono, v kateri ni igral veliko. Imel je tudi nekaj težav s poškodbami. Res je tudi, da je za nas začel igrati zelo mlad. Še vedno je mlad igralec. Izbral sem enakomerno strukturo med branilci, zveznimi igralci in napadalci. Razumem pa in si predstavljam njegovo ogromno razočaranje," je povedal Deschamps o tem, zakaj ni izbral 23-letnega dolgolasega nogometaša Reala, sicer rojenega v Angoli.

🚨𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : Théo Hernandez figure dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France ! ✅🇫🇷



(@CanalplusFoot) pic.twitter.com/SCcuZxhyN3 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 14, 2026

Ne bo osmoljenca finala SP 2026

Randal Kolo Muani je v finalu SP 2022 zapravil izjemno priložnost za zmago in svetovni naslov galskih petelinov. Foto: Reuters Med znanimi imeni, ki ne bodo nastopila na SP 2026, izstopajo tudi Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kingsley Coman (Al-Nassr), Clement Lenglet (Atletico Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Christopher Nkunku (Milan), Benjamin Pavard (Marseille), Matteo Guendouzi (Fenerbahče) … To je tudi dokaz več, kako imeniten nogometni bazen ima Francija, ki bi lahko sestavila po tri ali štiri izjemne enajsterice.

Deschamps je imel tako veliko sladkih težav. V napadu tako ne bo niti Randala Kola Muanija, enega tragičnih junakov finala SP 2026, ki se mu je v zadnjih sekundah ponudila priložnost za zadetek za zmago s 4:3, a je njegov strel mojstrsko z nogo ubranil argentinski vratar Emiliano Martinez in poskrbel za obrambo, ki jo mnogi uvrščajo med najpomembnejše v zgodovini velikih tekmovanj. Kolo Muani doživlja stresno obdobje s Tottenhamom. Na SP 2026 ne bo niti Huga Ekitikeja, ki je po prestopu k Liverpoolu pričakoval še več zadetkov in boljših predstav, na seznamu prav tako ni Oblakovega soigralca pri madridskem Atleticu Clementa Lengleta, izkušenega branilca Marseilla Benjamina Pavarda in še koga drugega.

Lucas Chevalier je po lanski selitvi iz Lilla k PSG pričakoval, da se bo ustalil tudi v francoski reprezentanci, a se je njegov načrt izjalovil. Foto: Guliverimage

Francija si lahko pač privošči tudi takšne zadeve. Na položaju vratarja se med tri kandidate ni uvrstil Lucas Chevalier. Pred nekaj meseci je izgubil položaj prvega vratarja PSG, prehitel ga je Rus Matvej Safonov, Deschamps pa je pojasnil, da je njegov prvi kriterij forma. Na seznam se je uvrstil čuvaj mreže Lensa Robin Risser, ki blesti v tej sezoni in je najboljši vratar francoskega prvenstva.

Glede na to, da na seznamu mrgoli (super)zvezdnikov, kot so Kylian Mbappe, aktualni dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, pa Michael Olise, Desire Doue, Rayan Cherki in drugi, Francija tudi tokrat spada med osrednje favorite za svetovni naslov. Zanimivo pa je, da je pri napadalcih prednost pred Kolo Muanijem dobil Jean-Philippe Mateta, ki bo ta mesec s Crystal Palaceom skušal osvojiti konferenčno ligo.