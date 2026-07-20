Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.10
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Pozor: ponoči se je zgodil umor, storilec je na begu. "Umaknite se na varno."
Danes ponoči so celjski policisti na območju Vuhreda obravnavali umor, za katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Storilec je na begu.
Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Osumljeni je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi. Obut je v črne čevlje.
Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato policisti opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju z njim ne poskušajo vzpostaviti stika. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na 113.