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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
7.10

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
nevarnost umor Celje

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.10

3 minute

Pozor: ponoči se je zgodil umor, storilec je na begu. "Umaknite se na varno."

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,35
Morilec | Storilec je na begu. Umaknite se na varno. | Foto PU Celje

Storilec je na begu. Umaknite se na varno.

Foto: PU Celje

Danes ponoči so celjski policisti na območju Vuhreda obravnavali umor, za katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Storilec je na begu.

Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Osumljeni je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi. Obut je v črne čevlje.

Za dodatne informacije smo se obrnili na PU Celje. Imena storilca ne razkrivajo, prav tako zaenkrat ne podajajo podrobnejših informacij o umoru. "Trenutno je najpomembnejše, da se najde storilca, da se ne zgodi še kaj hujšega. O vsem vas bomo obvestili pravočasno," so dejali. 

Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato policisti opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju z njim ne poskušajo vzpostaviti stika. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na 113.  

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