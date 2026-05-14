Madonna, Shakira in BTS glavne zvezde med polčasom finala SP

Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala.

Kurator glasbenega progama med polčasom bo Chris Martin iz skupine Coldplay. Prvič bo v finalu nogometnega SP potekal takšen program, kar je med kritiki povzročilo tudi skrbi, kako dolgo bo polčas dejansko trajal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SP, ki bo največje doslej z 48 ekipami, se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo 11. junija. Predsednik Fife Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu v New Jerseyju prvič potekal t. i. half-time show. Takrat še ni naznanil, kdo bo nastopal in kako dolgi bo program.

"To bo zgodovinski trenutek za SP v nogometu in spektakel, ki ustreza največjemu športnemu dogodku na svetu," je Infantino zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Spektakel bo podoben dogodku med finalom pokala Amerike leta 2024 v Miamu, ko je takrat kolumbijska glasbena zvezdnica Shakira med polčasom nastopila na stadionu Hard Rock. Tudi na lanskem finalu klubskega SP, ki je prav tako potekal na stadionu MetLife, je bil organiziran šov med polčasoma, ki je glavni odmor podaljšal preko predpisanih 15 minut.

Infantino je še napovedal, da namerava Fifa zadnji vikend mundiala "prevzeti" tudi newyorški Times Square. Prireditev med polčasoma bo podprl Fifin sklad za izobraževanje svetovnih državljanov, pobudo, katere cilj je med SP zbrati 100 milijonov dolarjev za otroke po vsem svetu.

Shakira, ki je za SP 2010 v Južni Afriki ustvarila himno mundiala Waka Waka, je na svojem Instagramu prejšnji teden napovedala novo uradno himno letošnjega prvenstva, potem ko je objavila kratek videoposnetek pesmi Dai Dai na znameniti brazilski Maracani. Shakira je sicer nastopila tudi v finalih SP leta 2006 in 2014.

