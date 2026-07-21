"Ne nadlegujte čistih kolesarjev", poziva CPA, šef ekipe EF nočne teste odločno podpira

Nočne dopinške kontrole na letošnji Dirki po Franciji še naprej dvigujejo veliko prahu. Potem ko so sredi noči testirali Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja, se je oglasilo tudi mednarodno združenje profesionalnih kolesarjev CPA. Njegov predsednik Adam Hansen opozarja, da športniki živijo v nenehnem strahu pred zamujenim testom. "Kolesarji so prestrašeni, da bi zamudili test," je na družbenem omrežju X zapisal nekdanji avstralski kolesar. Po drugi strani pa šef ekipe EF Jonathan Vaughters nočne teste podpira, saj lahko razkrijejo tisto, česar dnevni testi ne morejo.

Pri CPA so ob tem poudarili, da ponoči niso testirali le takratnega prvega in drugega kolesarja skupnega seštevka Toura, temveč tudi več drugih tekmovalcev. "Takšni testi odpirajo vprašanja o njihovi smiselnosti. Prebujanje kolesarjev sredi noči zaradi dopinške kontrole si po našem mnenju zasluži temeljito presojo," so zapisali.

Nočni testi posegajo v regeneracijo

Pri združenju poudarjajo, da sta med temeljnimi cilji boja proti dopingu tudi varovanje zdravja športnikov in zagotavljanje poštenega tekmovanja. Prav zato se jim zdi sporno, da se kolesarje na tritedenski dirki, kjer je kakovostna regeneracija ključnega pomena, zaradi kontrole prebuja sredi noči.

"Naš namen ni postavljati pod vprašaj boja proti dopingu. Ravno nasprotno. Želimo si, da bi bil ta še učinkovitejši, bolj ciljno usmerjen in uspešnejši pri odkrivanju dejanskih kršiteljev, ob tem pa mora spoštovati temeljne pravice športnikov, njihovo zdravje in pogoje za regeneracijo," so sporočili.

Adam Hansen, predsednik Združenja profesionalnih kolesarjev CPA Foto: Guliverimage

Pri CPA si želijo tudi, da bi bila vsem kolesarjem zagotovljena primerljiva možnost okrevanja. "Takšni ciljno usmerjeni in za telo obremenjujoči testi posegajo prav v regeneracijo," opozarjajo.

Združenje zato poziva vse vpletene, naj skupaj pregledajo obstoječe postopke ter zagotovijo, da bodo kontrole potekale v jasno določenem in strogem pravnem okviru.

Šef ekipe EF podpira nočne kontrole



Na dogajanje se je odzval tudi Jonathan Vaughters, vodja ekipe EF Education–EasyPost in nekdanji profesionalni kolesar, ter nočne dopinške kontrole odločno podprl. Po njegovem so takšni testi smiselni predvsem zato, ker lahko preprečijo mikrodoziranje snovi, kot sta EPO in rastni hormon, ki jih je zaradi kratkega časa zaznavnosti težje odkriti z običajnimi dnevnimi kontrolami. "Če bi takšne teste izvajali že pred desetletji, bi si kolesarstvo morda prihranilo 25 let drame," je poudaril Vaughters, ki je v preteklosti tudi sam priznal uporabo dopinga. Po njegovem ni pomembno le, koliko testov opravijo, ampak predvsem, ali jih izvedejo v času, ko je določeno sredstvo sploh mogoče zaznati. Prav nočne ure naj bi bile pri nekaterih oblikah mikrodoziranja odločilne.

I don’t post here much. But I’ll roll this grenade down the aisle: 2am testing is one of the very effective ways to prevent peptide(EPO,hGH) and testosterone micro dosing. If UCI had tested us in 2001 at 2am? We’d all have been suspended and saved the sport 25 years of drama. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) July 20, 2026

Hansen: Kolesarji še vedno plačujejo za preteklost Dodatna pojasnila je sinoči predstavil predsednik CPA Adam Hansen, ki je opozoril tudi na finančno breme, ki ga nosijo kolesarji. "Ali ste vedeli, da so kolesarji edini športniki na svetu, ki iz lastnega žepa plačujejo dodatne dopinške kontrole, dolgoročno shranjevanje vzorcev in analizo podatkov?" je izpostavil. Po njegovih besedah gre za neposredno posledico dopinške preteklosti kolesarstva. "Čeprav je sodobno kolesarstvo danes bistveno čistejše, aktivni kolesarji še vedno plačujejo za napake prejšnjih generacij. Je to pošteno?" se sprašuje Hansen. Ob tem je opozoril tudi na človeško plat sistema. "Pomislite, kako bi svoje delo opravljali po samo štirih urah spanja ali če bi vas ob dveh zjutraj prebudili iz spanca," je zapisal.

Ko mora kolesar dokazovati, da je bil z otrokom v parku

Hansen je posebej izpostavil tudi sistem prijavljanja lokacije. Športniki morajo vsak dan določiti enourni termin, v katerem morajo biti dosegljivi na natančno navedenem kraju.

To pa ne pomeni, da jih kontrolorji zunaj tega časovnega okna ne smejo obiskati.

"Zunaj navedenega termina lahko dopinški kontrolorji še vedno pridejo nenapovedano. Če kolesarja ni doma, ker je šel na kratek sprehod, na kavo ali v park z otrokom, mora dokazati, kje je bil in zakaj ga ni bilo," je pojasnil Hansen.

Če odsotnosti ne pojasni dovolj prepričljivo, se lahko primer zabeleži kot zamujeni test. "Kolesarji so prestrašeni, da bi zamudili test. Poznam primere, ko so morali pridobiti celo izjavo lastnika restavracije. Kako naj kolesar pridobi izjavo svojega triletnega otroka, če je bil z njim v parku?" se sprašuje predsednik CPA.

"Kakovost pred količino"

Hansen meni, da zgolj povečevanje števila testov ni prava rešitev. "Vedno znova poudarjamo, da več testov samo po sebi ne pomeni učinkovitejšega boja proti dopingu. Gre za neučinkovito porabo sredstev," je zapisal.

Po njegovem bi bilo smiselneje več denarja vložiti v razvoj in posodobitev laboratorijske opreme. "Želimo najsodobnejšo opremo, ki bo sposobna zaznati tudi najmanjše sledi prepovedanih snovi. To bi pomenilo manj testov, vendar bi bili ti natančnejši, ujeli bi prave goljufe, hkrati pa bi zmanjšali nenehno nadlegovanje čistih kolesarjev," je poudaril.

Po njegovih besedah se trenutno dogaja ravno nasprotno. Sredstva se usmerjajo predvsem v povečevanje števila kontrol, kar za kolesarje pomeni še več stresa in posegov v njihovo vsakdanje življenje.

"Že tako jim ni lahko. Želimo, da ujamejo tiste, ki goljufajo, ne želimo pa, da se nadleguje čiste kolesarje."

Our position is clear that the CPA is extremely disappointed with the current direction of anti-doping in professional cycling.



Did you know that cyclists are the only athletes in the world who pay out of their own pockets to fund extra doping controls, long-term sample storage… https://t.co/AnAkdLNx6b — Adam Hansen (@HansenAdam) July 20, 2026

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