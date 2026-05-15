Nizozemski branilec Mathijs de Ligt, soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška pri angleškem nogometnem prvoligašu Manchester Unitedu, je moral na operacijo hrbta in tako ne bo igral za Nizozemsko na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija.

Šestindvajsetletni de Ligt je dobro začel sezono, a že od novembra ne igra več zaradi težav s hrbtom. Pri Unitedu so danes potrdili, da je zaradi nerešenih težav moral na operativni poseg in se bo na igrišča vrnil v začetnem delu sezone 2026/27.

"Po šestih mesecih zdravljenja in trdega dela je bila operacija edina preostala možnost. Razočaran sem, da klubu nisem mogel pomagati v zadnje pol leta in da bom moral izpustiti SP," je med drugim na Instagramu zapisal de Ligt.

Nizozemska bo na SP igrala v skupini F skupaj z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Preberite še: