Prekoračitev hitrosti: ujel vas je radar, kaj sledi?

Vas je med vožnjo presenetil blisk radarja ali pa ste šele pozneje pomislili, da ste morda vozili nekoliko prehitro?

Prekoračitev hitrosti je eden najpogostejših prometnih prekrškov v Sloveniji in hkrati eden najpogostejših razlogov za izrek glob, kazenskih točk ter v hujših primerih tudi izgubo vozniškega dovoljenja.

Posledice niso vedno enake. Odvisne so predvsem od tega, za koliko je bila dovoljena hitrost prekoračena, kje je bil prekršek storjen in kaj določa zakon.

Prekoračitev hitrosti je pogostejša, kot si marsikdo misli

Večina voznikov je že kdaj ugotovila, da vozi nekoliko hitreje od dovoljene omejitve. Včasih zaradi nepazljivosti, drugič zaradi prazne ceste ali občutka, da nekaj dodatnih kilometrov na uro ne predstavlja večje težave.

Ravno takšne manjše prekoračitve hitrosti predstavljajo velik delež prometnih prekrškov. Čeprav se zdijo nepomembne, zakon razlikuje med različnimi stopnjami prekoračitve, zato se razlikujejo tudi sankcije.

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Radar je zaznal prekršek. Kaj sledi?

Če radar zazna prekoračitev hitrosti, voznik praviloma prejme obvestilo oziroma plačilni nalog. Kakšna sankcija bo izrečena, je odvisno predvsem od:

višine prekoračitve hitrosti,

kraja storitve prekrška, na primer v naselju, zunaj naselja ali na avtocesti,

morebitne posebne prometne ureditve na tem območju.

Radar ne določa kazni, ampak zgolj evidentira prekršek. O sankciji se odloča v skladu z zakonom in glede na okoliščine posameznega primera.

Kakšne posledice lahko prinese prekoračitev hitrosti?

Vsaka prekoračitev hitrosti nima enakih posledic. Pri manjših prekoračitvah voznik običajno prejme globo, pri višjih pa se poleg globe izrekajo tudi kazenske točke.

Na višino globe vplivata tako obseg prekoračitve kot vrsta ceste, na kateri je bil prekršek storjen. Pri najhujših kršitvah lahko voznik doseže prag za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vozniško dovoljenje lahko izgubite tudi zaradi enega prekrška

Pogosto velja prepričanje, da lahko izpit izgubite šele po več zaporednih prometnih prekrških. To ne drži vedno. V določenih primerih lahko že ena sama hujša prekoračitev hitrosti pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če zakon zanjo določa dovolj veliko število kazenskih točk.

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Lahko prekoračitev hitrosti vpliva tudi na zavarovanje?

Posledice prehitre vožnje niso nujno omejene le na globo ali kazenske točke. Če je posledica prekoračitve hitrosti prometna nesreča, lahko okoliščine posameznega primera vplivajo tudi na uveljavljanje pravic iz avtomobilskega zavarovanja.

Ali radar res "odšteje" nekaj kilometrov na uro?

Veliko voznikov računa na to, da radar pri meritvi hitrosti nekaj kilometrov na uro "odpusti". V resnici gre za zakonsko določeno merilno toleranco, katere namen je zagotavljanje pravilnosti meritev, ne pa dovoljevanje vožnje nad omejitvijo hitrosti.

Prekoračitev hitrosti lahko ugotovi tudi policija

Radar ni edini način nadzora hitrosti. Policisti lahko prekoračitev hitrosti ugotovijo tudi med neposrednim nadzorom prometa. V takšnem primeru lahko voznika ustavijo, preverijo dokumente in prekršek obravnavajo na kraju dogodka. Nadaljnji postopek poteka po določbah zakona.

Kaj pravi zakon?

Omejitve hitrosti, globe in kazenske točke ureja Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Zakon določa tudi različne sankcije glede na kraj storitve prekrška. Tako je prekoračitev hitrosti v naselju, kjer večja hitrost pomeni večje tveganje za pešce in druge udeležence v prometu, praviloma strožje sankcionirana kot enaka prekoračitev zunaj naselja.

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Prejeli ste globo. Kaj lahko storite?

Če prejmete plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti, ga najprej natančno preglejte. Pozorni bodite na višino globe, število izrečenih kazenskih točk in rok za plačilo.

Če menite, da se je pri ugotavljanju prekrška ali v postopku zgodila napaka, preverite, katera pravna sredstva so vam na voljo. Ob izpolnjenih zakonskih pogojih je v določenih primerih mogoče plačati tudi polovični znesek globe.

Posledice prehitre vožnje segajo dlje od globe

Ob prekoračitvi hitrosti večina voznikov najprej pomisli na denarno kazen. Vendar lahko prehitra vožnja pomeni tudi kazenske točke, izgubo vozniškega dovoljenja, vpliv na zavarovanje in predvsem večje tveganje za prometno nesrečo.

Že razmeroma majhna razlika v hitrosti lahko podaljša zavorno pot in vozniku zmanjša možnost, da bi pravočasno preprečil trčenje.

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