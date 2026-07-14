Kako se spreminja Hrvaška: odgovor skriva novi resort v Poreču

Vsako poletje se znova odpira razprava, ali je dopust na Hrvaškem še vedno cenovno dostopen. Toda če pogledamo razvoj turizma nekoliko širše, postane jasno, da cene niso več glavno vprašanje. Veliko pomembneje je, kaj gost za svoj denar dobi.

Sodobni popotniki namreč vse pogosteje iščejo več kot le lepo plažo in dobro vreme. Želijo kakovostno kulinariko, vrhunski wellness, športne aktivnosti, doživetja za otroke, stik z lokalno kulturo in storitev, ki presega pričakovanja. Prav zato se tudi Hrvaška vse bolj usmerja v razvoj turizma z višjo dodano vrednostjo.

Eden najbolj nazornih primerov tega prehoda je novi Pical Resort družbe Valamar v Poreču.

Foto: Valamar

Hrvaška vse bolj stavi na kakovost namesto množičnosti

Turizem predstavlja enega ključnih stebrov hrvaškega gospodarstva, zato država že nekaj let spodbuja razvoj ponudbe, ki presega klasični poletni oddih. Cilj ni več zgolj povečanje števila gostov, temveč ustvarjanje destinacij, ki privabljajo obiskovalce skozi vse leto.

To se kaže tudi pri novih investicijah. Namesto klasičnih hotelov nastajajo sodobni resorti s petimi zvezdicami, ki združujejo nastanitve, gastronomijo, šport, wellness, kongresne vsebine in lokalno identiteto.

Foto: Valamar

Pical Resort kaže, kako je videti sodoben turistični resort

Pical Resort stoji tik ob Poreču, le približno petnajst minut hoje od starega mestnega jedra, ki je pod zaščito Unesca. S približno 200 milijoni evrov vredno investicijo velja za enega največjih turističnih projektov na Hrvaškem.

Na več kot 50 tisoč kvadratnih metrih lahko sprejme 1.678 gostov v 514 sobah in suitah, razdeljenih med tri različne nastanitvene koncepte. Gostje lahko izbirajo med osrednjim hotelom Pical, družinskim hotelom Pical Family Hotel in najbolj prestižnim delom Pical Suites.

Foto: Valamar Takšna raznolikost omogoča, da resort nagovarja zelo različne profile gostov – od družin z otroki do tistih, ki iščejo popolno zasebnost in razkošje.

Dopust danes pomeni veliko več kot le prenočišče

Sodobni gost ne izbira več hotela samo po številu zvezdic. Vedno pomembnejši postajata celotna izkušnja in kakovost preživetega časa.

Foto: Valamar V Pical Resortu so zato posebno pozornost namenili dodatnim vsebinam. Gostom so na voljo tri tematske plaže, enajst notranjih in zunanjih bazenov, velik wellness in spa center znamke ESPA, športni objekti, tekaške in kolesarske poti ter največji kongresni center v Istri, ki lahko sprejme približno 1.200 udeležencev.

Pomemben del ponudbe predstavlja tudi gastronomija. Enajst restavracij in devet barov dopolnjujejo koncepti, razviti v sodelovanju z vrhunskimi kuharskimi mojstri. Med njimi izstopa restavracija Harry’s Piccolo Poreč, ki je nastala v sodelovanju s chefoma Matteom Metulliem in Davidejem de Prajem in je že po nekaj mesecih delovanja prejela svojo prvo Michelinovo zvezdico. V središču Poreča pa Valamar upravlja tudi butični hotel Jadran, kjer deluje restavracija Jaz by Ana Roš.

Foto: Valamar

Lokalna zgodba ostaja pomemben del doživetja

Ena največjih sprememb sodobnega turizma je vse večji poudarek na avtentičnosti.

Pical Resort zato ni zasnovan kot zaprt turistični kompleks, temveč je tesno povezan z mestom. Sprehajalne poti in športne površine so odprte tudi za domačine, pomemben del ponudbe pa predstavljajo lokalni dobavitelji vin, oljčnega olja, rib in drugih istrskih specialitet.

Posebno mesto ima tudi zgodovina. Celoten resort prepleta motiv nekdanje ozkotirne železnice Parenzane, ki je nekoč povezovala Poreč, Slovenijo in Trst. Njena zgodba je prisotna v arhitekturi, umetniških delih in posameznih vsebinskih elementih, ki gostom približujejo kulturno dediščino Istre.

Foto: Valamar

Velike investicije imajo tudi širši gospodarski učinek

Takšni projekti ne spreminjajo le turistične ponudbe, temveč pomembno vplivajo tudi na razvoj lokalnega okolja.

V Pical Resortu je zaposlitev dobilo več kot 800 ljudi, ki so se na delo pripravljali skoraj leto dni. Ob tem pomemben del poslovanja predstavljajo sodelovanja z lokalnimi dobavitelji in ponudniki storitev.

Po ocenah družbe Valamar naj bi resort ustvaril skoraj deset odstotkov vseh prihodkov podjetja, pomemben prispevek pa bo imel tudi za javne finance. Ocenjujejo, da bo letno v hrvaški državni proračun prispeval približno 19 milijonov evrov, dodatni prihodki pa bodo okrepili tudi proračun mesta Poreč.

Foto: Valamar

Prihodnost turizma se piše skozi doživetja

Če je bil nekoč dopust predvsem vprašanje lokacije ob morju, danes vse bolj postaja vprašanje celotne izkušnje. Gostje želijo kakovostno gastronomijo, vrhunsko storitev, stik z lokalnim okoljem, šport, wellness in vsebine za vse generacije.

Poreč je z odprtjem Pical Resorta pokazal, v katero smer se razvija sodobni turizem na Hrvaškem. Ne gre več zgolj za gradnjo novih hotelov, temveč za ustvarjanje destinacij, ki združujejo razkošje, lokalno identiteto, trajnostni razvoj in koristi za širšo skupnost.

Prav zato Pical Resort ni zanimiv le kot nova turistična investicija, temveč kot vpogled v to, kako bo videti prihodnost dopusta na Jadranu.

Foto: Valamar