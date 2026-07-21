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Avtor:
Ka. N.

Torek,
21. 7. 2026,
10.12

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek
Soča parkirišča

Torek, 21. 7. 2026, 10.12

1 ura, 28 minut

Polovico parkirišča ob Soči zaprli za vozila

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
parkirišče ob Soči | Foto Facebook/Mestna občina Nova Gorica

Foto: Facebook/Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica je ob starem jezu v Solkanu postavila stebričke, s katerimi želi del območja nameniti pešcem, tekačem in vsem, ki si želijo mirnejšega oddiha ob reki.

Mestna občina Nova Gorica je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook sporočila, da je na polovici parkirišča pri starem jezu v Solkanu postavila nove stebričke in s tem zaprla prehod za avtomobile, avtodome in druga vozila.

Kot so pojasnili, želijo del priljubljenega območja ob Soči preoblikovati v prostor, namenjen predvsem ljudem. "Želimo si, da polovica tega čudovitega prostora postane varno zavetišče za počitek, klepet, tek ali preprosto poslušanje šumenja naše smaragdne lepotice," so zapisali.

Območje ob starem jezu v Solkanu velja za eno najbolj obiskanih točk ob Soči, ki jo številni obiskujejo zaradi rekreacije, druženja in uživanja v naravi. Z novo ureditvijo občina stavi na bolj umirjeno in trajnostno rabo prostora.

Postavitev stebričkov tako pomeni, da bo del dozdajšnjega parkirišča od zdaj namenjen pešcem in drugim obiskovalcem, ki si želijo nekaj trenutkov oddiha ob reki. V Mestni občini Nova Gorica ob tem poudarjajo, da želijo ohraniti naravne danosti območja ter obiskovalcem ponuditi prijetnejše in varnejše okolje.

Soča parkirišča
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