Joao Pedro brazilska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 v nogometu

Brazilija na SP 2026 brez številnih zvezdnikov

Zahtevno delo za Ancelottija, zvezdniki Chelseaja potegnili krajšo

Joao Pedro | Joao Pedro, ki je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel 15 zadetkov, ne bo zaigral na SP 2026. | Foto Reuters

Joao Pedro, ki je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel 15 zadetkov, ne bo zaigral na SP 2026.

O tem, kako zahtevno je biti selektor nogometne velesile, ki premore ogromno vrhunskih igralcev in kako nastopijo sladke težave, ko je potrebno izbrati 26 potnikov na veliko tekmovanje kot je SP 2026, veliko pove primer iz Brazilije. Selektor Carlo Ancelotti na seznam ni uvrstil veliko zvezdnikov. Največje presenečenje predstavlja odsotnost napadalca Chelseaja Joaa Pedra.

Brazilci, petkratni svetovni prvaki, čakajo na nov naslov že 24 let. Nazadnje so bili najboljši leta 2002. Letos se bodo na lov za svetovni naslov podali pod taktirko Carla Ancelottija, ki je med 26 izbrancev izbral tudi ljubljenca navijačev, 34-letnega povratnika Neymarja, sicer z 79 zadetki tudi strelskega rekorderja Selecaa.

Zaradi ogromne konkurence je brez nastopa na SP 2026 ostalo veliko zvezdnikov. Največje presenečenje predstavlja odsotnost napadalca Chelseaja Joaa Pedra. "Vedno sem se trudil, da bi dal vse od sebe. Žal mi ni uspelo uresničiti sanj o nastopu za svojo državo na svetovnem prvenstvu, a ostajam miren in osredotočen. Takšen, kot skušam biti," je brazilski napadalec modrih pojasnil, kako sta veselje in razočaranje del nogometa. Letos bo velik navijač petkratnih svetovnih prvakov. ''Vsem v ekipi želim veliko sreče. Stiskal bom pesti in jih podpiral, da prinesejo domov šesti naslov,'' je zapisal na Instagramu.

Na seznamu ni tudi njegovih klubskih soigralcev Estevaa Williana in Andreya Santosa, na mundial ne bosta odpotovala tudi Richarlison (Tottenham) in Antony (Betis), zaradi poškodb pa sta odpadla člana madridskega Reala Eder Militao in Rodrygo.

Nogometaši Brazilije na SP 2026 (26):

Vratarji: Alisson (Liverpool/Ang), Ederson (Fenerbahče/Tur), Weverton (Gremio)

Branilci: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus/Ita), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit/Rus), Gabriel Magalhães (Arsenal/Ang), Ibañez (Al-Ahli/SAr), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG/Fra), Wesley (Roma/Ita)

Zvezni igralci: Bruno Guimarães (Newcastle/Ang), Casemiro (Manchester United/Ang), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad/SAr), Lucas Paqueta (Flamengo)

Napadalci: Endrick (Lyon/Fra), Gabriel Martinelli (Arsenal/Ang), Igor Thiago (Brentford/Ang), Luiz Henrique (Zenit/Rus), Matheus Cunha (Manchester United/Ang), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona/Špa), Rayan (Bournemouth/Ang), Vinicius Jr. (Real Madrid)

