Real Madrid išče novega trenerja, Carlo Ancelotti pa je sprejel veliko odločitev

Italijanski nogometni strokovnjak Carlo Ancelotti, ki je z Real Madridom osvojil tri naslove evropskega prvaka, še prej pa dva z Milanom, bo ostal selektor brazilske nogometne reprezentance do leta 2030. To je v izjavi, v kateri je Italijanu izrazila zaupnico pred svetovnim prvenstvom, sporočila brazilska nogometna zveza (CBF).

To pomeni, da bo 66-letni Carlo Ancelotti brazilsko izbrano vrsto vodil do svetovnega prvenstva leta 2030. Ancelotti je selektorsko mesto prevzel lani, ekipo je uspešno vodil, uvrstila se je namreč na svetovno prvenstvo svetovnih prvakov na svetovno prvenstvo, ki bo naslednji mesec v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

"Že od prve minute sem razumel, kaj nogomet pomeni tej državi. V preteklem letu smo si prizadevali, da bi brazilsko reprezentanco popeljali nazaj na sam vrh svetovnega odra, želimo pa še več zmag, več časa in več dela," je dejal Ancelotti, nekdanji trener Milana, Chelseaja in Real Madrida, ki v teh dneh mrzlično išče trenerja za novo sezono.

Končno ekipo za prvenstvo objavil 18. maja, preden bo Brazilija 31. maja na stadionu Maracana odigrala pripravljalno tekmo proti Panami.

Brazilci bodo med svetovnim prvenstvom nastanjeni v New Jerseyju, v skupini C pa se bodo pomerili z Marokom, Škotsko in Haitijem.