Kaj morate preveriti, preden izberete sončno elektrarno

Sončna elektrarna je dolgoročna naložba. Na strehi ne bo eno leto ali dve, ampak več desetletij. Zato pri izbiri ni dovolj primerjati samo skupne cene, moči elektrarne in obljube o brezobrestnem kreditu . Veliko pomembnejše vprašanje je, kaj boste za ta denar dejansko dobili na streho .

Na prvi pogled so si ponudbe pogosto zelo podobne. Vse obljubljajo prihranek, zmanjšanje stroškov električne energije in večjo energetsko neodvisnost. Toda prava razlika se skriva v podrobnostih: v panelih, razsmerniku, optimizatorjih, konstrukciji, načinu montaže, garancijah, podpori po priklopu in tudi v tem, kdo bo dolgoročno upravljal vašo opremo.

Preverite, kateri paneli bodo dejansko vgrajeni

Sončni paneli so srce elektrarne. Njihova kakovost neposredno vpliva na proizvodnjo, življenjsko dobo in zanesljivost sistema. Pri ERASOL uporabljamo sodobne panele Tongwei s 470 vati in 23,5-odstotnim izkoristkom.

Foto: Erasol d.o.o. Gre za panel N-tip z dvojno stekleno konstrukcijo, pri katerem imata sprednja in zadnja stran po 2,0 milimetra stekla. Zakaj je to pomembno? Ker panel na strehi ni v laboratoriju. Izpostavljen je vročini, mrazu, vlagi, snegu, vetru, UV-sevanju in mehanskim obremenitvam. Dvojno steklo bolje ščiti sončne celice, zmanjšuje vpliv vlage in pripomore k večji dolgoročni stabilnosti panela.

Pri primerjavi ponudb zato ne glejte samo števila vatov. Preverite točen model panela, izkoristek, konstrukcijo, garancije, degradacijo čez leta in podatke iz tehničnega lista.

Pomembno je pogledati tudi, kako proizvajalce ocenjujejo neodvisne raziskovalne in poslovne institucije, ki spremljajo solarno industrijo, kot so Terawatt, BloombergNEF, PVEL, PV Tech in drugi panožni viri. Pri tem ne gre za izbiro na podlagi enega seznama, ampak za preverjanje, ali za proizvajalcem stojijo resna proizvodnja, razvoj, reference in prepoznavnost v panogi.

Foto: Erasol d.o.o. Pri ERASOL smo se za Tongwei odločili zato, ker gre za enega najpomembnejših proizvajalcev v svetovni solarni industriji, model TNC2.0-TWMNH-48HW 470 W pa ponuja zelo močno kombinacijo izkoristka, kakovostne konstrukcije in dolgoročne zanesljivosti.

Preverite, ali so optimizatorji primerni za močnejše panele

Optimizatorji skrbijo za spremljanje delovanja panelov, optimalno delovanje vsakega panela in požarni izklop. Pri sodobnih sončnih panelih niso pomembni samo vati, ampak tudi tokovi. Novejši in močnejši paneli imajo višje tokove, zato mora biti vsa oprema pravilno izbrana. To še posebej velja za optimizatorje.

Pri ERASOL uporabljamo in priporočamo Tigo serijo X, zlasti model Tigo TS4-X-O. Ta podpira novejše, močnejše panele z višjimi tokovi – do 25 amperskega kratkostičnega toka (Isc) in do 20 A delovnega toka (Imp). To je pomembno predvsem pri panelih nad približno 440 vati, kjer starejši ali šibkejši optimizatorji pogosto niso več ustrezna izbira.

Foto: Erasol d.o.o. Zato pri ponudbi ne preverite samo, ali so optimizatorji vključeni, ampak kateri optimizatorji so vključeni, ali so primerni za konkretne panele ter ali je nanje mogoče priključiti različne razsmernike ali samo enega in ste tako vezani na tega proizvajalca še desetletja.

Preverite razsmernik – to so možgani elektrarne

Razsmernik je eden najpomembnejših delov sončne elektrarne. Od njega so odvisni učinkovitost sistema, stabilnost delovanja, monitoring, upravljanje porabe in možnost kasnejših nadgradenj.

Pri ERASOL prisegamo na Growatt, ker ponuja celovito rešitev za proizvodnjo, shranjevanje in upravljanje energije. Growatt je bil ustanovljen leta 2011 in je danes največji proizvajalec razsmernikov za gospodinjstva na svetu ter tretji največji na področju hibridnih rešitev.

Foto: Erasol d.o.o. Današnja sončna elektrarna ni več samo nekaj panelov na strehi. Vedno več uporabnikov razmišlja tudi o hranilniku električne energije, rezervnem napajanju, polnjenju električnega vozila, upravljanju porabe in večji energetski neodvisnosti.

Growattove hibridne rešitve omogočajo povezavo sončne elektrarne s hranilnikom energije, rezervno napajanje ob izpadu omrežja, rezanje konic porabe in pri določenih sistemskih rešitvah tudi priklop agregata. To je pomembno predvsem za uporabnike, ki želijo večjo varnost oskrbe in boljši nadzor nad stroški električne energije.

Foto: Erasol d.o.o. Pri izbiri ponudbe se zato vprašajte, ali je razsmernik primeren samo za današnje potrebe ali omogoča tudi nadgradnje v prihodnosti. Ali omogoča povezavo s hranilnikom? Ali podpira rezervno napajanje? Ali omogoča pametno upravljanje porabe in rezanje konic? Ali ima izvajalec izkušnje z nastavitvami, servisom in podporo?

Kako izbrati ustreznega dobavitelja električne energije?

Po postavitvi sončne elektrarne postane izbira dobavitelja električne energije še pomembnejša. Različni dobavitelji imajo različne pogoje odkupa, obračuna in paketov.

Pri ERASOL strank ne vežemo na enega dobavitelja. Stranka lahko svobodno izbira med dobavitelji električne energije glede na svoje potrebe, porabo in pogoje, ki so zanjo najugodnejši.

Pomembna razlika je tudi v tem, da pri ERASOL sami upravljate opremo, ki jo vgradimo. To pomeni, da niste odvisni od enega dobavitelja ali zaprtega sistema, temveč vam lahko pomagamo pri nastavitvah, spremljanju delovanja, optimizaciji porabe in poznejših nadgradnjah. Tak pristop uporabniku daje več svobode, več nadzora in boljšo dolgoročno podporo.

Preverite celoten sistem, ne samo cene

Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Pri sončni elektrarni lahko majhna razlika v začetni ceni pomeni veliko razliko v kakovosti opreme, načinu izvedbe in podpori po priklopu.

Zato pri primerjavi ponudb preverite:



• kateri model panelov točno bo vgrajen,

• kakšen je izkoristek panelov,

• ali gre za dvojno stekleno konstrukcijo,

• kateri optimizatorji bodo uporabljeni,

• ali optimizatorji podpirajo tokove izbranih panelov,

• kateri razsmernik bo vgrajen,

• ali sistem omogoča hranilnik, rezervno napajanje in rezanje konic,

• kdo bo izvajal montažo,

• kdo bo upravljal opremo, monitoring, nastavitve in servis.

Foto: Erasol d.o.o. Pri ERASOL stranki jasno povemo, katera oprema bo vgrajena, zakaj smo jo izbrali in kakšne prednosti prinaša. Sončna elektrarna je sistem, zato morajo biti vsi deli med seboj pravilno usklajeni.

Preverite, kaj v resnici pomeni brezobrestni kredit

Pri financiranju sončne elektrarne je treba biti pozoren. Izraz brezobrestni kredit se sliši privlačno, vendar je treba preveriti, ali je elektrarna zaradi takšnega financiranja dražja. Če je cena projekta višja kot pri plačilu z drugim virom financiranja, potem obresti niso nujno izginile – lahko so samo skrite v končni ceni elektrarne.

Zato primerjajte končno ceno elektrarne, skupni znesek odplačila, morebitne stroške odobritve, dodatne pogoje in kakovost opreme, ki je vključena v ponudbo.

Trenutno je kredit Eko sklada eden najugodnejših virov financiranja za okoljske naložbe, saj omogoča financiranje s fiksno 0,8-odstotno obrestno mero. Zato se kupcu izplača narediti realen izračun: koliko bi elektrarna stala pri financiranju prek Eko sklada in koliko pri ponudbi z brezobrestnim financiranjem.

Šele primerjava celotnega stroška pokaže, katera možnost je dejansko ugodnejša.

Birokracija naj ne bo glavna skrb

Res je, da pri sončni elektrarni obstaja tudi nekaj birokracije: soglasja, dokumentacija, komunikacija z elektrodistributerjem, urejanje priklopa in po potrebi pomoč pri financiranju ali subvencijah.

Toda birokracija ne sme biti razlog, da se odločitev sprejme prehitro ali samo na podlagi najnižje cene. Dober izvajalec mora znati poskrbeti tudi za ta del postopka.

Foto: Erasol d.o.o. Pri ERASOL strankam pomagamo pri celotnem procesu. Pripravimo ustrezno rešitev, uredimo potrebno dokumentacijo, pomagamo pri postopkih in poskrbimo za izvedbo po sistemu ključ v roke. Montaže izvajamo sami, kar nam omogoča večji nadzor nad kakovostjo izvedbe. Do zdaj smo izvedli skoraj tisoč projektov, zato dobro poznamo različne tipe streh, priključne pogoje in potrebe gospodinjstev ter manjših podjetij.

Sončna elektrarna je odločitev za desetletja

Sončna elektrarna ni izdelek, ki ga kupite za kratek čas. Je dolgoročna naložba, ki mora delovati zanesljivo, varno in učinkovito, zato pri izbiri ne vprašajte samo, koliko elektrarna stane. Vprašajte tudi, kaj vključuje.

Foto: Erasol d.o.o. Kateri paneli bodo na strehi? Kateri razsmernik bo vgrajen? Ali so optimizatorji primerni za močnejše panele? Ali sistem omogoča hranilnik, rezervno napajanje in rezanje konic? Ali lahko sami izberete dobavitelja električne energije? Kdo bo upravljal vašo opremo in poskrbel za servis?

Pri ERASOL verjamemo, da dobra sončna elektrarna ni najcenejša kombinacija komponent, ampak premišljeno zasnovan sistem, sestavljen iz kakovostne opreme, strokovne izvedbe in dolgoročne podpore.

Preden izberete sončno elektrarno, ne preverite samo cene. Preverite, kaj boste za ta denar dejansko dobili.

