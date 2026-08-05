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Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 8. 2026,
6.29

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Thermometer Blue 0,53

Natisni članek

Natisni članek
sončna elektrarna požar gasilci Murska Sobota škoda

Sreda, 5. 8. 2026, 6.29

1 ura, 17 minut

Zagorela sončna elektrarna, škoda je ogromna

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53
sončna elektrarna | Vzrok požara ni znan. | Foto Shutterstock

Vzrok požara ni znan.

Foto: Shutterstock

Murskosoboški policisti so sporočili, da so jih v torek okoli 18. ure obvestili o požaru na sončni elektrarni v Godemarcih.

Klic o požaru so policisti prejeli okoli 17.45, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, uprava za zaščito in reševanje pa je poročala o dogodku, ki ga vodijo v kategoriji požari na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih.

Zapisali so, da so gorele baterije za hrambo električne energije. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak - Stara cesta in Radoslavci. O dogodku so obvestili tudi dežurno službo Elektro Maribor.

"V požaru je nastala večja materialna škoda. Vzrok požara še ugotavljamo," so še sporočili s policije.

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