Zagorela sončna elektrarna, škoda je ogromna

Murskosoboški policisti so sporočili, da so jih v torek okoli 18. ure obvestili o požaru na sončni elektrarni v Godemarcih.

Klic o požaru so policisti prejeli okoli 17.45, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, uprava za zaščito in reševanje pa je poročala o dogodku, ki ga vodijo v kategoriji požari na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih.

Zapisali so, da so gorele baterije za hrambo električne energije. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak - Stara cesta in Radoslavci. O dogodku so obvestili tudi dežurno službo Elektro Maribor.

"V požaru je nastala večja materialna škoda. Vzrok požara še ugotavljamo," so še sporočili s policije.