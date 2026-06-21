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Avtor:
R. P.

Nedelja,
21. 6. 2026,
16.22

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
Mark Hughes Alex Hughes noad

Nedelja, 21. 6. 2026, 16.22

45 minut

Alex Hughes (1987 - 2026)

Tragedija na Otoku, legendarni Mark Hughes izgubil sina

Avtor:
R. P.

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Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Srce nekdanjega nogometnega zvezdnika Marka Hughesa, ki je svojčas spadal med najboljše napadalce v Evropi in nosil dres Manchester Uniteda, Bayerna, Barcelone in Chelseaja, je strto. Ostal je brez sina Alexa, ki je umrl pri zgolj 38 letih.

Nogometni svet je pretresla tragedija družine Hughes. Legendarni Valižan Mark Hughes, nekdaj izjemen napadalec številnih evropskih velikanov, pozneje pa tudi strateg Walesa, je izgubil sina. Alex Hughes, ki je nazadnje deloval pri angleškem četrtoligašu Grimsby Town, je preminil pri šele 38 letih.

Mark in Jill Hughes sta tako v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pozirala z novorojencem Alexom. | Foto: Guliverimage Mark in Jill Hughes sta tako v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pozirala z novorojencem Alexom. Foto: Guliverimage "Z ženo Jill sva strta zaradi nenadne in nepričakovane izgube najinega ljubljenega sina Alexa. Alex je bil čudovit sin, brat Curtisa in Xenne (Xenna Hughes je valižanska reprezentantka v hokeju na travi, op. p.), predan mož Jessice in oče njenih dveh čudovitih otrok, Sebastiana in Leonarda," je v ganljivi objavi, ki jo je javnosti delilo Združenje ligaških trenerjev, zapisal 62-letni Hughes.

Njegov pokojni sin kot nogometaš ni nikoli ponovil njegovih dosežkov. Rodil se je leta 1987, ko je Mark Hughes nosil dres Barceone. Alex kot nogometaš ni prišel dlje kot do rezervnih ekip Stockport Countyja in Wrexhama, nato pa se je že zelo mlad posvetil drugačnim izzivov. Vstopil je v trenerski svet, kjer je najprej postal analitik pri Blackburnu, nato pa opravljal vlogo skavta pri Manchester Cityju.

Izkušnje je nabiral tudi pri Fulhamu, Readingu, Morecambu in AFC Fylde. Nekaj časa je deloval v zasebni akademiji na Portugalskem, deset let pa se je v nogometnem svetu preizkušal tudi kot agent igralcev. Od leta 2025 je deloval pri Grimsby Townu.

Mark Hughes Alex Hughes noad
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