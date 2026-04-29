Posnetek iz Lesc, ob katerem ti zastane dih: zberejo se in parijo

Te dni je po družbenem omrežju Facebook zaokrožil posnetek, ki prikazuje parjenje modrasov. Objavili so ga v Čebelarstvu Kozinc iz Lesc.

Na splošno kače še toliko bolj pa modras, ki velja za strupenjačo, pri številnih ljudeh sproži nelagodje. Zaznati ga je bilo tudi v komentarjih, ki so se zvrstili pod objavljenim posnetkom.

"A vam je tako težko napisat, na katerem koncu oziroma kraju ste jih posneli, da ne bomo po teh koncih hodili in ne pride do soočenja oziroma nesreče;" "Ojoj, me kar strese. Vem, da so koristne za naš ekosistem, ampak vseeno ... me kar srh in dobim tisti občutek, da mi leze pod nogami"; "Grozno za videt!"; "Omg, mene bi kar kap, če kaj takšnega srečam," so se glasili nekateri komentarji.

Kako poteka parjenje

V času parjenja, ki poteka spomladi, se modrasi običajno zberejo na določenih območjih, kar je vidno tudi na posnetku. Samci v času parjenja tekmujejo za samice, pri čemer lahko pride do prepletanja teles. Ne gre za agresivno vedenje, temveč del razmnoževalnega procesa. Pri modrasih samica ne odlaga jajc, temveč skoti žive mladiče. Mladi modrasi so ob rojstvu že popolnoma razviti in takoj samostojni. Mladiči se skotijo pozno poleti ali zgodaj jeseni. Življenjska doba modrasa v naravi lahko preseže deset let.

Kako prepoznamo modrasa in kje živi

V Sloveniji živi 11 vrst kač, med katerimi so tri strupene – modras, navadni gad in laški gad. Modras velja za najbolj prepoznavno strupeno kačo pri nas. Njegova značilnost je majhen rožiček na koncu gobca, po katerem se jasno loči od drugih vrst kač. Po podatkih Prirodoslovnega muzeja Slovenije ima modras krepko telo, običajno sivo ali rjavkasto osnovno barvo ter temnejši cikcakast vzorec po hrbtu. Razširjen je predvsem v toplejših delih Slovenije, zlasti na Krasu, v Istri in v južnih ter zahodnih predelih države. Najpogosteje ga najdemo na kamnitih pobočjih, gozdnih robovih, suhih travnikih in vinogradih.

Ugriz teh kač je lahko nevaren za zdravje ljudi, smrti pa so redke. Kače ne napadajo človeka, z ugrizom se nekatere vrste branijo le, če ta seže v njihovo neposredno bližino ali se jih dotakne.

Po podatkih UKC Ljubljana in strokovnih toksikoloških virov ugriz modrasa povzroči bolečino, oteklino in lahko tudi sistemske simptome.

Roka po ugrizu modrasa. Foto: Center za klinično toksikologijo in farmakologijo