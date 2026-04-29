Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

29. 4. 2026,
14.55

23 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
ugriz parjenje kača

Sreda, 29. 4. 2026, 14.55

23 minut

Posnetek iz Lesc, ob katerem ti zastane dih: zberejo se in parijo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Parjenje modrasov | V času parjenja se modrasi zberejo na določenem območju. Samci tekmujejo za samice, njihova telesa se prepletajo. | Foto FB/Čebelarstvo Kozinc

V času parjenja se modrasi zberejo na določenem območju. Samci tekmujejo za samice, njihova telesa se prepletajo.

Foto: FB/Čebelarstvo Kozinc

Te dni je po družbenem omrežju Facebook zaokrožil posnetek, ki prikazuje parjenje modrasov. Objavili so ga v Čebelarstvu Kozinc iz Lesc.

Na splošno kače še toliko bolj pa modras, ki velja za strupenjačo, pri številnih ljudeh sproži nelagodje. Zaznati ga je bilo tudi v komentarjih, ki so se zvrstili pod objavljenim posnetkom.  

"A vam je tako težko napisat, na katerem koncu oziroma kraju ste jih posneli, da ne bomo po teh koncih hodili in ne pride do soočenja oziroma nesreče;" "Ojoj, me kar strese. Vem, da so koristne za naš ekosistem, ampak vseeno ... me kar srh in dobim tisti občutek, da mi leze pod nogami"; "Grozno za videt!"; "Omg, mene bi kar kap, če kaj takšnega srečam," so se glasili nekateri komentarji. 

Kako poteka parjenje 

V času parjenja, ki poteka spomladi, se modrasi običajno zberejo na določenih območjih, kar je vidno tudi na posnetku. Samci v času parjenja tekmujejo za samice, pri čemer lahko pride do prepletanja teles. Ne gre za agresivno vedenje, temveč del razmnoževalnega procesa. Pri modrasih samica ne odlaga jajc, temveč skoti žive mladiče. Mladi modrasi so ob rojstvu že popolnoma razviti in takoj samostojni. Mladiči se skotijo pozno poleti ali zgodaj jeseni. Življenjska doba modrasa v naravi lahko preseže deset let.

Kako prepoznamo modrasa in kje živi

V Sloveniji živi 11 vrst kač, med katerimi so tri strupene – modras, navadni gad in laški gad. Modras velja za najbolj prepoznavno strupeno kačo pri nas. Njegova značilnost je majhen rožiček na koncu gobca, po katerem se jasno loči od drugih vrst kač. Po podatkih Prirodoslovnega muzeja Slovenije ima modras krepko telo, običajno sivo ali rjavkasto osnovno barvo ter temnejši cikcakast vzorec po hrbtu. Razširjen je predvsem v toplejših delih Slovenije, zlasti na Krasu, v Istri in v južnih ter zahodnih predelih države. Najpogosteje ga najdemo na kamnitih pobočjih, gozdnih robovih, suhih travnikih in vinogradih.

Ugriz teh kač je lahko nevaren za zdravje ljudi, smrti pa so redke. Kače ne napadajo človeka, z ugrizom se nekatere vrste branijo le, če ta seže v njihovo neposredno bližino ali se jih dotakne. 

Po podatkih UKC Ljubljana in strokovnih toksikoloških virov ugriz modrasa povzroči bolečino, oteklino in lahko tudi sistemske simptome.

Roka po ugrizu modrasa. | Foto: Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Roka po ugrizu modrasa. Foto: Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.