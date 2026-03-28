Slovenijo je vodilo že veliko selektorjev (Bojan Prašnikar, Zdenko Verdenik, Srečko Katanec, Branko Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanović in Tomaž Kavčič), nihče izmed njih pa se ni mogel pohvaliti, da je prvo uradno tekmo v novi vlogi opravil na tako mogočnem objektu, kot bo to danes storil Boštjan Cesar. Slovenija bo ob 18. uri nastopila na polni Puškaš Areni, na kateri se bo stiskalo več kot 60 tisoč ljubiteljev nogometa! Cesarjev debi bo tako pospremila sanjska kulisa.

"To je nekaj posebnega v moji karieri. Na takšnih stadionih sem bil že kot igralec, biti na njih selektor pa bo zagotovo nekaj posebnega," mu srce v teh dneh utripa še kako ponosno. Boštjan Cesar nestrpno odšteva ure do začetka srečanja, ko bo tudi uradno začel pisati novo reprezentančno zgodbo. V preteklosti je nekajkrat že vskočil na selektorski stolček in nadomeščal odsotnega Matjaža Keka. A vselej je to opravljal kot njegov pomočnik, tokrat pa je vse v njegovih rokah. Zdaj je tudi na papirju samostojni selektor in bo moral prevzeti največje breme in odgovornost, ko je govora o igri izbrane vrste.

Na treningih je užival

Sporoča, da so igralci dobro sprejeli določene novosti. Foto: Aleš Fevžer "Pričakujem dobro tekmo kot tudi dobro vzdušje na stadionu. Igramo proti močni reprezentanci z nekaj izjemnimi posamezniki, a v tem tednu so me zanimali le moji fantje. Zanima me, kako bodo tisto, kar smo trenirali cel teden, prenesli na tekmo. Verjamem, da jo lahko odigrajo dobro," računa, da bo pozitivna energija, ki je v zadnjih dneh ni manjkalo na pripravah na Brdu pri Kranju, izžarevala tudi na srečanju proti Madžarski.

"V užitek mi je bilo delati s fanti. Na treningih sem užival. Med igralci vlada fenomenalno vzdušje. Veliko je novih stvari, ki so jih igralci dobro sprejeli," je 43-letni Ljubljančan, ki ga je nogometna in življenjska zgodba tesneje povezala z Italijo in Hrvaško, prepričan, da bodo v igri slovenske izbrane vrste opazne nekatere spremembe, ki bi ji lahko pomagale do boljših rezultatov.

Pričakuje, da bodo njegovi varovanci čvrsti v obeh fazah igre. Tako v napadu kot tudi v obrambi ter da bodo v vsakem trenutku vedeli, kaj počnejo na igrišču. "Igramo proti vrhunski ekipi, zato bomo v določenih trenutkih trpeli," se nadeja, da bodo takrat obrambi priskočili na pomoč tudi napadalci, obenem pa si želi, da bi s skupnimi močmi na vrata tekmeca pritisnili večkrat, kot se je to dogajalo v kvalifikacijah za SP 2026. "Želja je, da bi napadli tekmeca s čim več igralci v napadu," je izbrano vrsto pripravljal v tej smeri, da danes v Budimpešti, pa čeprav bo v napadu pogrešala Benjamina Šeška, čim večkrat ogrozi vrata Madžarske.

Ko je nadomeščal Matjaža Keka v vlogi selektorja, ni Slovenija nikoli izgubila. Enkrat je zmagala, štirikrat pa remizirala. Foto: Aleš Fevžer

"Se pa zavedam, da do stvari, ki si jih želim, ne bomo prišli kar čez noč. Tudi tekme si bodo različne. Včasih si bomo lahko proti tekmecu privoščili več, včasih pa manj posesti," se je v zadnjih dneh veliko ukvarjal tudi z analizo, saj je skušal prepoznati slabosti v igri madžarske reprezentance, s pomočjo katerih bi lahko na tekmi naredil višek slovenskih igralcev na njihovi strani.

Igralci sploh še ne vedo, kdo bo igral

Kdo bo na vratih nadomestil Jana Oblaka? Foto: Aleš Fevžer Kakšne pa bodo spremembe? O njih pričakovano še ni želel konkretneje razpredati v javnosti, saj si želi, da bi ostale presenečenje za tekmeca. Ob odsotnosti Jana Oblaka se postavlja vprašanje, kdo ga bo nadomestil med vratnicama. Bo to Igor Vekić, Matevž Vidovšek ali Žan Luk Leban? S koliko igralci Slovenija bo zaigrala v napadu? Dal pa je vedeti, da bi lahko nastopili tudi tisti, ki do zdaj v državnem dresu niso dobili veliko priložnosti.

"Pričakovati je kakšno rošado. Zelo sem zadovoljen z igralci, ki v zadnjih mesecih morda niso bili v pravem ritmu. Po zadnjem treningu so se nekatere stvari okrog začetne enajsterice izkristalizirale, odločitev, kdo bo nastopil proti Madžarski, pa bom povedal igralcem šele pred tekmo. Tudi oni namreč še ne vedo, kdo bo igral," je pojasnil.

70 tisoč gledalcev? Komu se bo zatresla noga?

Slovenijo želi popeljati na Euro 2028. Foto: Aleš Fevžer Skušal bo prebuditi igro v napadu, ki je v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu močno škripala. O tem, koliko so nekateri zmožni, bo odločala tudi psihološka plat. "Na treningih so bili vsi pogumni, na tekmi pa bo 70 tisoč ljudi in se bo komu zaradi tega zatresla noga. A to so prave tekme, kakršne si lahko le želim. Želim, da igralci napredujejo. Velike tekme so za velike igralce," bo tako danes doživel ognjeni krst kot Kekov naslednik. Za razliko od prejšnjih slovenskih selektorjev (Bojan Prašnikar, Zdenko Verdenik, Srečko Katanec, Branko Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanović in Tomaž Kavčič) bo debitiral ob fantastični kulisi, na polnem stadionu, ki bo letos gostil finale lige prvakov in spada med najboljše v Evropi.

Slovenija se bo tako predstavila na Puškaš Areni, po svoje pa se ponavlja zgodovina. Ko je namreč leta 1998 prvič vodil slovensko izbrano vrsto Srečko Katanec, je selektorski debi vpisal prav na madžarskih tleh. Za razliko od Budimpešte, madžarske metropole, kjer je zbrana večina državnega bogastva, pa je to storil v Zalaegerszegu v bistveno manj privlačni kulisi. Katanec je le dobro leto pozneje obnorel slovenske navijače, ko se je reprezentanca senzacionalno uvrstila na evropsko prvenstvo.

Takšen bo tudi osnovni cilj Cesarja. Slovenijo želi popeljati na Euro 2028, naloga pa bo v njegovem primeru lažja od tiste, ki jo je tako mojstrsko opravila zlata Katančeva generacija. Na Euru 2028 bo namreč nastopila skoraj polovica evropske nogometne družine (24), na tistem, na katerem je v začetku stoletja debitirala Slovenija, pa jih je bilo le 16. Prvi kamenček na poti do načrtovanega nastopa Slovenije na Euru 2028 bo tako predstavljala tekma v Budimpešti. Veliko sreče, Slovenija!