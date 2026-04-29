Zmagovalec prve etape Dirke po Romandiji, na kateri jih je pričakala slabih 171 kilometrov dolga krožna preizkušnja okoli Martignyja z dobrimi 2.100 višinskimi metri, je po ciljnem sprintu četverice (postal slovenski as Tadej Pogačar, ki je tudi vodilni v skupnem seštevku dirke. Primož Roglič je v cilj prišel v drugi večji skupini, na 11. mestu, z 20 sekundami zaostanka.

Dirka po Romandiji se je v torek začela s kratkim, 3,2 kilometra dolgim prologom v Villars-sur-Glanu, ki jo je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar začel s šestim mestom.

Kolesar ekipe UAE Emirates-XRG je danes razliko naredil na zadnjem vzponu Ovronnaz, sprva mu je skušal slediti tudi Roglič, a neuspešno. Ko je odpadel še Ekvadorec Jefferson Cepeda (Movistar) sta na kolesu Pogačarja ostala le Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious)in Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), pozneje se je na spustu pridružil še Norvežan Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike).

Po spustu je sledilo dobrih 20 kilometrov do cilja, vodilna četverica je ostala spredaj, v ciljnem sprintu pa je imel največ moči v nogah slovenski as, ki je na dirko po švicarskih cestah prišel le dva dneva po zmagi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. Drugi je bil na koncu Lipowitz in tretji Martinez.

Za 27-letnega svetovnega prvaka je to bila že 113. zmaga v profesionalni karieri in peta letos. Pred tem je v tej sezoni slavil že na Strade Bianche, Milano - Sanremo, dirki po Flandriji in Liege-Bastogne-Liege. To je zanj prva letošnja etapna dirka.

Foto: Guliverimage

"Nisem ničesar načrtoval, a lepo je zmagati proti mladcem"

"Danes nisem ničesar načrtoval, a lepo je zmagati proti mladcem. Bila je zelo prijetna dirka. Hiter dan in zelo sem vesel za zmago po sprintu skupine. Zadnjih 22 km smo imeli veter v prsi, tako da bi bilo karkoli poskušati zelo neumno. Vesel sem bil, da sem imel ob sebi dva mlada, zagnana kolesarja, ki sta mi pomagala vleči. Opravila sta dobro delo, bila močna in ostali smo spredaj. To je bilo vseeno zahtevno, in na to smo lahko vsi, ki smo bili spredaj, ponosni," je v prvem odzivu dirko ocenil Pogačar. Primož Roglič je zasedel 11. mesto. Foto: Guliverimage

Roglič končal na 11. mestu

Druga nekolika večja skupina dobrih desetih kolesarjev je v cilj prišla 21 sekund za vodilno četverico. V njej je bil tudi drugi slovenski adut na dirki Roglič, ki je na koncu osvojil 11. mesto.

Pogačar ima v skupni razvrstitvi dirke zdaj sedem sekund prednosti pred Lipowitzem, Martinez zaostaja 16 sekund, danes četrti Nordhagen pa 23. Roglič je z zaostankom 32 sekund skupno na šestem mestu.

Na dirki kot pomočnika nastopata še dva Slovenca. Jan Tratnik v dresu ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe je danes zaostal 13:44 minute in bil 75., Domen Novak (UAE Emirates - XRG) je bil z zaostankom 17:07 minute 96.

V četrtek sledi druga etapa, ki bo prav tako razgibana, a brez večjih vzponov. Začela se bo v kraju Rue in po 173,1 kilometra končala v Vucherensu.

Potek etape Cilj : O zmagovalcu je odločal ciljni sprint četverice, dobil pa ga je Tadej Pogačar, pred Lipowitzem, Martinezom in Nordhagnom. Pogačar je tako prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Primož Roglič je v cilj prišel v drugi večji skupini, z 20 sekundami zaostanka. Jan Tratnik je zaostal 13:44 minute in bil 75., Domen Novak pa z zaostankom 17:07 minute 96. Tadej Pogačar @TamauPogi remporte cette 1ère étape du TDR 2026 au sprint !!! @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/cJkvOAjKlx — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 29, 2026 1 km do cilja : Pogačar, Martinez, Nordhagen delajo, da jih glavnina ne bi ujela, medtem ko Lipowitz ne kaže prevelikega zanimanja za narekovanje tempa. 5 km do cilja : Pogačar, Martinez, Nordhagen in Lipowitz ima pred glavnino še 27 sekund prednosti. 10 km do cilja : Glavnina z Rogličem zmanjšuje zaostanek, za vodilno skupino Pogačarja zaostaja 35 sekund. Kot kaže, bo odločal ciljni sprint. 12 km do cilja : Pogačar, Martinez, Lipowitz in Nordhagen vztrajajo v vodstvu, 12 km do cilja je Cepedo ujela glavnina z Rogličem, ki za vodilno četverko zaostaja slabo minuto. 24 km do cilja : Vodilni so se že spustili z Ovronnaza, trojica Pogačar, Martinez in Lipowitz je dobila družbo, saj jih je dohitel Nordhagen. Obeta se hud boj za zmago. Capeda za kvartetom zaostaja 20 sekund, glavnina z Rogličem na čelu pa 45 sekund. Tadej Pogačar in Lenny Martinez Foto: Guliverimage 33 km do cilja : Vodilna trojica Pogačar, Martinez in Lipowitz je že prečkala Ovronnaz, kot prvi Martinez. Cepeda je medtem odpadel, zaostaja 20 sekund, prehitel pa ga je Jørgen Nordhagen, ki za vodilno trojko zaostaja sedem sekund. Rogličeva skupina za vodilnimi zaostaja 50 sekund. 36 km do cilja: Pogačarja in Martineza sta 2,5 kilometra do vrha vzpona Ovronnaz ujela Lipowitz in Jefferson Alveiro Cepeda, medtem ko Roglič ni zdržal tempa in za vodilno četverico zaostaja 22 sekund. 40 km do cilja : Ubežniki so le nekaj kilometrov pred začetkom vzpona prve kategorije Ovronnaz ujeti. Tadej Pogačar je sprožil napad. Za zdaj mu lahko sledi le Lenny Martinez (Bahrain - Victorious). Primož Roglič in Florian Lipowitz zaostaja pet sekund. Le dernier GPM D'OVRONNAZ pic.twitter.com/97nuc0yuYd — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 29, 2026 65 km do cilja : Kolesarji so opravili s tretjim vzponom na La Rasse, v begu je zdaj še šesterica, odpadel je Corkery, ki ga je glavnina že ujela. Prednost ubežnikov se je stopila na dve minuti 20 sekund. Še slabih 30 kilometrov je do glavnega vzpona etape, na 8,9 kilometra dolg vzpon prve kategorije Ovronnaz. 85 km do cilja: Sedmerica ubežnikov je opravila s polovico kilometrov, pred glavnino drži 3 minute in 20 sekund prednosti. 100 km do cilja: Za kolesarji je 70 kilometrov prve etape, še vedno je v begu sedmerica Pietro Mattio, Sam Oomen, Patrick Gamper, Louis Vervaeke, Roland Thalmann, Dillon Corkery in Alexy Prost Faure. Njihova prednost pred glavnino, v kateri največ dela opravljajo kolesarji INEOS Grenadiers in UAE Team Emirates - XRG, ostaja tri minute in pol. Le peloton toujours en chasse dans Martigny (2e passage) pic.twitter.com/93qFPtpDWA — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 29, 2026 117 km do cilja: Sedmerica ubežnikov ima pred glavnino tri minute in pol prednosti, bližajo pa se drugemu vzponu na La Rasse. 150 km do cilja: Ubežniki so začeli prvi vzpon na La Rasse (2,5 kilometra dolg klanec tretje kategorije z 8,4-odstotnim povprečnim naklonom), pred glavnino, v kateri sta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, imajo zdaj tri minute prednosti. Ineosov Oscar Onely je zaradi bolezni predčasno končal dirko. 160 km do cilja : V begu je sedmerica kolesarjev: Pietro Mattio, Sam Oomen, Patrick Gamper, Louis Vervaeke, Roland Thalmann, Dillon Corkery in Alexy Prost Faure. Pred glavnino ima dve minuti 40 sekund prednosti. Prva etapa vsebuje štiri kategorizirane klance, trikrat bodo morali kolesarji premagati La Rasse, 2,5 kilometra dolg klanec tretje kategorije z 8,4-odstotnim povprečnim naklonom. Po 130 kilometrih etape pa sledi najresnejši preizkus, vzpon na Ovronnaz. To je 8,9 kilometra dolg vzpon prve kategorije. Povprečen naklon znaša 9,8 odstotka, v zadnjih treh kilometrih pa naklonina presega deset odstotkov. Po dolgem spustu je nato do cilja še kakšnih 20 kilometrov ravnine. Primož Roglič je na prologu za zmagovalcem zaostal osem sekund. Foto: Guliverimage 13.30 Kolesarji so se podali na slabih 171 kilometrov dolgo krožno preizkušnjo okoli Martignyja, na kateri bodo morali premagati dobrih 2.100 višinskih metrov. V majici vodilnega je pvo etapo začel Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), zmagovalec včerajšnjega prologa. Tadej Pogačar je za zmagovalcem zaostal sedem sekund, Primož Roglič osem.

Morda bo Pogačar že danes pokazal, po kaj je prišel in na Ovronnazu zlomil konkurenco. Adut Rogličeve Red Bull – BORE na tej etapi bi moral biti Nemec Florian Lipowitz, Ineos najbrž stavi na Oscarja Onelyja, Bahrain Victorious na Lennyja Martineza, tu so še Georg Steinhauser (EF Education), Luke Plapp (Jayco AlUla), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) …