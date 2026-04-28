Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Alenka Teran Košir, Simon Kavčič

Torek,
28. 4. 2026,
17.25

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Dirka po Romandiji Domen Novak Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Torek, 28. 4. 2026, 17.25

38 minut

Dirka po Romandiji, prolog v Villars-sur-Glânu (3.2 km)

Pogačar in Roglič na uvodu med deseterico, zmaga Francozu

Avtorji:
Alenka Teran Košir, Simon Kavčič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,20
Tadej Pogačar Primož Roglič | Tadej Pogačar in Primož Roglič se redko srečata na dirkah, zato je tokratna Romandija še posebej zanimiva za slovenske ljubitelje kolesarstva. Na enotedenskih dirkah sta se nazadnje pomerila na Baskiji leta 2021, ki se je končala z zmago Rogliča. Jonas Vingegaard in Pogačar sta končala na 2. oz. 3. mestu. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Primož Roglič se redko srečata na dirkah, zato je tokratna Romandija še posebej zanimiva za slovenske ljubitelje kolesarstva. Na enotedenskih dirkah sta se nazadnje pomerila na Baskiji leta 2021, ki se je končala z zmago Rogliča. Jonas Vingegaard in Pogačar sta končala na 2. oz. 3. mestu.

Foto: Guliverimage

Ljubiteljem kolesarstva ni bilo treba dolgo čakati na nov kolesarski sladkorček. Danes se je s prologom (3,2 km) v Villars-sur-Glânu v Švici začela šestdnevna Dirka po Romandiji. Na 79. izvedbi preizkušnje v francoskem delu Švice nastopata največja slovenska kolesarska zvezdnika, Tadej Pogačar, ki velja za prvega favorita za skupno zmago, in Primož Roglič. Na uvodnem kronometru sta zasedla peto in osmo mesto, zmagal pa je Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Romandiji, prolog:

Vrstni red v cilju:
1. Dorian Godon (Fra/Ineos Grenadiers) 3:35,12
2. Ivo Oliveira (Por/UAE Emirates - XRG) 3:41,24
3. Jakob Södreqvist (Šve/Lidl - Trek) 3:41,24
4. Mauro Schmid (Švi/Jayco AlUla) 3:42,18
5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates - XRG) 3:42,29
6. Axel Zingle (Fra/Visma | Lease a Bike) 3:42,29
7. Albert Withen Philipsen (Dan/Lidl – Trek) 3:42,65
8. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:43,66
...
90. Domen Novak (Slo/UAE Emirates - XRG) 4:16,26
101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:44,92

17:21: Tadej Pogačar je zabeležil peti čas. Zmagovalec prologa je Francoz Godon.

17:20: Tratnik se je zelo ležerno pripeljal v cilj, tako kot Novak je varčeval z močmi.

17:17: Na progi je še zadnji tekmovalec, Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG)!

17:15: Štartal je Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), že nekaj časa rahlo dežuje, kar se pozna tudi na cestišču. Za zdaj sicer kolesarji nimajo večjih težav, padcev ni bilo. Idrijčan, sicer sam tudi odličen kronometrist, se je na progo podal kar za običajnim cestnim kolesom, kar najbrž pomeni, da danes ne gre na rezultat. 

16:45: Domen Novak pričakovano ni posegel po najvišjih mestih, nekaj skrbi njegovemu kapetanu Pogačarju pa lahko povzroča vreme. Na progi se je pojavilo nekaj kapelj dežja. Za zdaj se ni ulilo močneje, tako cesta ostaja relativno suha. 

16:32: Štartal je še drugi Slovenec, Domen Novak (UAE Emirates - XRG).

16:25: Hitreje od Rogliča sta s progo opravila še Francoz Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) in Danec Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek). Kisovčan je zdrsnil na sedmo mesto.

16:04: Rogliča je zdaj na peto mesto izrinil Šved Jakob Södreqvist (Lidl - Trek), ki je zabeležil tretji čas.

16:00: Kolesarji nadvse hitro prihajajo v cilj kratkega prologa, nov najboljši čas pa je postavil Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ki je bil kar šest sekund hitrejši od Oliveire.

15:57: Pred Rogliča se je v cilju uvrstil še domačin Mauro Schmid (Jayco AlUla), ki je za Oliveiro zaostal 94 stotink sekunde.

15:51: Rogliča je za dve sekundi prehitel Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates - XRG, Ivo Oliveira.

15.50: Roglič je odpeljal odlično in s časom 3:43 vodi. 

15:45: Na progo se je podal slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Zasavec ima 91 profesionalnih zmag, 19 od teh jih je dosegel v vožnji na čas.

Ob 15.35 se je na 3,2 kilometra dolgo progo podal prvi tekmovalec, Italijan Davide Formolo (Movistar).

Štartni časi favoritov za zmago na današnjem kronometru:

15:39 Luke Plapp
15:40 Remi Cavagna
15:43 Oscar Onley
15:44 Tao Geoghegan Hart
15:45 Primož Roglič
15:47 Ivo Oliveira
15:53 Mauro Schmid
15:55 Lenny Martinez
16:00 Florian Lipowitz
16:09 David Gaudu
16:10 Antonio Tiberi
16:12 Carlos Rodriguez
17:02 Felix Grossschartner
17:17 Tadej Pogačar

Pred dirko

Tadej Pogačar, Domen Novak in Jan Tratnik so v Švico pripotovali neposredno iz Belgije, kjer so v nedeljo nastopali na klasiki Liège-Bastogne-Liège. Pogačar je po napetem boju z mladim francoskim fenomenom Paulom Seixasom dosegel že 112. zmago v profesionalni karieri in četrto v letošnji sezoni, na kateri je do zdaj nastopil zgolj na petih enodnevnih klasikah najvišjega ranga.

Slovenec bo glavni favorit tudi na Dirki po Romandiji, kjer doslej še ni nastopil, ima pa zanimive spomine z mladinskega obdobja, ko je v Švici nastopal z reprezentanco. Leta 2016 je na dirki Tour du Pays de Vaud grdo padel in si poškodoval ahilovo tetivo – brazgotina, ki jo je povzročil zobnik, je vidna še danes, je razkril na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Na dirki bo tudi njegov devet let starejši rojak Primož Roglič, ki ima na tej preizkušnji že dve skupni zmagi (2018 in 2019), a tokrat ne cilja prav visoko. Kot je povedal v pogovoru za Val 202, si je po dirki po Baskiji, kjer je osvojil zanj dokaj skromno 16. mesto, vzel nekaj časa za počitek, tako da na švicarskih cestah več možnosti za uspeh pripisuje moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu.

Pogačar je v Švico pripotoval neposredno iz Belgije, kjer je v nedeljo zmagal na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. | Foto: Guliverimage Pogačar je v Švico pripotoval neposredno iz Belgije, kjer je v nedeljo zmagal na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. Foto: Guliverimage

Okrnjena, a še vedno zvezdniška startna lista

V nekoliko okrnjeni konkurenci – nastopa le 15 ekip in 103 kolesarji (več ekip je zaradi finančnih težav organizatorja, ki je ostal brez sponzorja za rumeno majico oz. 463 tisoč evrov, kar je okoli deset odstotkov proračuna, odpovedalo udeležbo) – bodo na visoka mesta ciljali tudi Lenny Martinez, Antonio Tiberi, David Gaudu, Mauro Schmid in Oscar Onley.

Glede na zahteven profil trase (skupno 851,9 km) lahko Pogačar zmaga na vseh etapah. "Vsaka etapa je dobra priložnost za napad, a mislim, da razmišljajo enako tudi druge ekipe. Priložnosti bo veliko, morda tudi za presenečenja. Vsaka etapa je videti primerna za poskus," je namignil na novinarski konferenci. V soboto in nedeljo bosta na sporedu zahtevni etapi s približno 3500 višinskimi metri, zadnja, nedeljska, se bo končala s ciljnim vzponom na Leysin.

Roglič je na dirki po Romandiji zmagal v letih 2018 in 2019. | Foto: Twitter - Voranc Roglič je na dirki po Romandiji zmagal v letih 2018 in 2019. Foto: Twitter - Voranc

Zahteven prolog in razgibana trasa

Pogačar, ki bo po poročanju BikeRadarja vozil na novem in lažjem kolesu za kronometer (Colnago TT2), in Roglič bosta svoje prve adute lahko razkrila že na današnjem prologu (3,2 km) v Villars-sur-Glânu, ki se bo končal s krajšim vzponom (0,8 km s povprečnim naklonom 6,9 %). Etapa se bo začela ob 15.35, prvi nosilec rumene majice pa bo znan približno dve uri pozneje. 

Prolog, startni časi nekaterih favoritov in slovenskih kolesarjev:

Lucas Plapp

Jayco AlUla

15:39 

Rémi Cavagna

Groupama - FDJ United

15:40

Oscar Onley

Ineos Grenadiers

15:43

Primož Roglič

Red Bull - BORA – hansgrohe

15:45

Dorion Godon

INEOS Grenadiers

15:57

Jakob Soderqvist

Lidl-Trek

15:59

Florian Lipowitz

Red Bull - BORA – hansgrohe

16:00

David Gaudu

Groupama - FDJ United

16:09

Antonio Tiberi

Bahrain-Victorious

16:10

Albert Withen Philipsen 

Lidl-Trek

16:14

Finn Fisher-Black

Red Bull - BORA – hansgrohe

16:15

Domen Novak

UAE Emirates – XRG

16:32

Jan Tratnik

Red Bull - BORA – hansgrohe

17:15

Tadej Pogačar

UAE Emirates – XRG

17:17

Dirka po Romandiji Domen Novak Jan Tratnik Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.