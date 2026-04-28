Pogačar in Roglič na uvodu med deseterico, zmaga Francozu

Ljubiteljem kolesarstva ni bilo treba dolgo čakati na nov kolesarski sladkorček. Danes se je s prologom (3,2 km) v Villars-sur-Glânu v Švici začela šestdnevna Dirka po Romandiji. Na 79. izvedbi preizkušnje v francoskem delu Švice nastopata največja slovenska kolesarska zvezdnika, Tadej Pogačar, ki velja za prvega favorita za skupno zmago, in Primož Roglič. Na uvodnem kronometru sta zasedla peto in osmo mesto, zmagal pa je Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

Dirka po Romandiji, prolog: Vrstni red v cilju:

1. Dorian Godon (Fra/Ineos Grenadiers) 3:35,12

2. Ivo Oliveira (Por/UAE Emirates - XRG) 3:41,24

3. Jakob Södreqvist (Šve/Lidl - Trek) 3:41,24

4. Mauro Schmid (Švi/Jayco AlUla) 3:42,18

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates - XRG) 3:42,29

6. Axel Zingle (Fra/Visma | Lease a Bike) 3:42,29

7. Albert Withen Philipsen (Dan/Lidl – Trek) 3:42,65

8. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:43,66

...

90. Domen Novak (Slo/UAE Emirates - XRG) 4:16,26

101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:44,92 17:21: Tadej Pogačar je zabeležil peti čas. Zmagovalec prologa je Francoz Godon. 17:20: Tratnik se je zelo ležerno pripeljal v cilj, tako kot Novak je varčeval z močmi. 17:17: Na progi je še zadnji tekmovalec, Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG)! Le départ de Tadej Pogačar en images pic.twitter.com/ork9LbkE5w — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2026 17:15: Štartal je Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), že nekaj časa rahlo dežuje, kar se pozna tudi na cestišču. Za zdaj sicer kolesarji nimajo večjih težav, padcev ni bilo. Idrijčan, sicer sam tudi odličen kronometrist, se je na progo podal kar za običajnim cestnim kolesom, kar najbrž pomeni, da danes ne gre na rezultat. 16:45: Domen Novak pričakovano ni posegel po najvišjih mestih, nekaj skrbi njegovemu kapetanu Pogačarju pa lahko povzroča vreme. Na progi se je pojavilo nekaj kapelj dežja. Za zdaj se ni ulilo močneje, tako cesta ostaja relativno suha. 16:32: Štartal je še drugi Slovenec, Domen Novak (UAE Emirates - XRG). 16:25: Hitreje od Rogliča sta s progo opravila še Francoz Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) in Danec Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek). Kisovčan je zdrsnil na sedmo mesto. 16:04: Rogliča je zdaj na peto mesto izrinil Šved Jakob Södreqvist (Lidl - Trek), ki je zabeležil tretji čas. 16:00: Kolesarji nadvse hitro prihajajo v cilj kratkega prologa, nov najboljši čas pa je postavil Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ki je bil kar šest sekund hitrejši od Oliveire. L’arrivée du Suisse Mauro Schmid en image @GreenEDGEteam pic.twitter.com/PRzawRYVbd — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2026 15:57: Pred Rogliča se je v cilju uvrstil še domačin Mauro Schmid (Jayco AlUla), ki je za Oliveiro zaostal 94 stotink sekunde. 15:51: Rogliča je za dve sekundi prehitel Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates - XRG, Ivo Oliveira. Ivo Oliveira sur la hot seat 🔥 @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/9ebDwe2Qkv — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2026 15.50: Roglič je odpeljal odlično in s časom 3:43 vodi. 15:45: Na progo se je podal slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Zasavec ima 91 profesionalnih zmag, 19 od teh jih je dosegel v vožnji na čas. Ob 15.35 se je na 3,2 kilometra dolgo progo podal prvi tekmovalec, Italijan Davide Formolo (Movistar). Le 1er départ est donné par Davide Formolo @Movistar_Team pic.twitter.com/Sf2Bx9cIdF — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 28, 2026 Štartni časi favoritov za zmago na današnjem kronometru: 15:39 Luke Plapp 15:40 Remi Cavagna 15:43 Oscar Onley 15:44 Tao Geoghegan Hart 15:45 Primož Roglič 15:47 Ivo Oliveira 15:53 Mauro Schmid 15:55 Lenny Martinez 16:00 Florian Lipowitz 16:09 David Gaudu 16:10 Antonio Tiberi 16:12 Carlos Rodriguez 17:02 Felix Grossschartner 17:17 Tadej Pogačar

Pred dirko

Tadej Pogačar, Domen Novak in Jan Tratnik so v Švico pripotovali neposredno iz Belgije, kjer so v nedeljo nastopali na klasiki Liège-Bastogne-Liège. Pogačar je po napetem boju z mladim francoskim fenomenom Paulom Seixasom dosegel že 112. zmago v profesionalni karieri in četrto v letošnji sezoni, na kateri je do zdaj nastopil zgolj na petih enodnevnih klasikah najvišjega ranga.

Slovenec bo glavni favorit tudi na Dirki po Romandiji, kjer doslej še ni nastopil, ima pa zanimive spomine z mladinskega obdobja, ko je v Švici nastopal z reprezentanco. Leta 2016 je na dirki Tour du Pays de Vaud grdo padel in si poškodoval ahilovo tetivo – brazgotina, ki jo je povzročil zobnik, je vidna še danes, je razkril na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Na dirki bo tudi njegov devet let starejši rojak Primož Roglič, ki ima na tej preizkušnji že dve skupni zmagi (2018 in 2019), a tokrat ne cilja prav visoko. Kot je povedal v pogovoru za Val 202, si je po dirki po Baskiji, kjer je osvojil zanj dokaj skromno 16. mesto, vzel nekaj časa za počitek, tako da na švicarskih cestah več možnosti za uspeh pripisuje moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu.

Okrnjena, a še vedno zvezdniška startna lista

V nekoliko okrnjeni konkurenci – nastopa le 15 ekip in 103 kolesarji (več ekip je zaradi finančnih težav organizatorja, ki je ostal brez sponzorja za rumeno majico oz. 463 tisoč evrov, kar je okoli deset odstotkov proračuna, odpovedalo udeležbo) – bodo na visoka mesta ciljali tudi Lenny Martinez, Antonio Tiberi, David Gaudu, Mauro Schmid in Oscar Onley.

Glede na zahteven profil trase (skupno 851,9 km) lahko Pogačar zmaga na vseh etapah. "Vsaka etapa je dobra priložnost za napad, a mislim, da razmišljajo enako tudi druge ekipe. Priložnosti bo veliko, morda tudi za presenečenja. Vsaka etapa je videti primerna za poskus," je namignil na novinarski konferenci. V soboto in nedeljo bosta na sporedu zahtevni etapi s približno 3500 višinskimi metri, zadnja, nedeljska, se bo končala s ciljnim vzponom na Leysin.

Zahteven prolog in razgibana trasa

Pogačar, ki bo po poročanju BikeRadarja vozil na novem in lažjem kolesu za kronometer (Colnago TT2), in Roglič bosta svoje prve adute lahko razkrila že na današnjem prologu (3,2 km) v Villars-sur-Glânu, ki se bo končal s krajšim vzponom (0,8 km s povprečnim naklonom 6,9 %). Etapa se bo začela ob 15.35, prvi nosilec rumene majice pa bo znan približno dve uri pozneje.

Prolog, startni časi nekaterih favoritov in slovenskih kolesarjev:

Lucas Plapp Jayco AlUla 15:39 Rémi Cavagna Groupama - FDJ United 15:40 Oscar Onley Ineos Grenadiers 15:43 Primož Roglič Red Bull - BORA – hansgrohe 15:45 Dorion Godon INEOS Grenadiers 15:57 Jakob Soderqvist Lidl-Trek 15:59 Florian Lipowitz Red Bull - BORA – hansgrohe 16:00 David Gaudu Groupama - FDJ United 16:09 Antonio Tiberi Bahrain-Victorious 16:10 Albert Withen Philipsen Lidl-Trek 16:14 Finn Fisher-Black Red Bull - BORA – hansgrohe 16:15 Domen Novak UAE Emirates – XRG 16:32 Jan Tratnik Red Bull - BORA – hansgrohe 17:15 Tadej Pogačar UAE Emirates – XRG 17:17

