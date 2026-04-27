Š. L.

Remco Evenepoel po dirki Liege-Bastogne-Liege

Evenepoel priznal: Povsem bi eksplodiral

Remco Evenepoel | Remco Evenepoel je osvojil tretje mesto. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) je priznal, da je vedel, da bo odpadel, če bi skušal slediti silovitemu napadu Tadeja Pogačarja na klancu La Redoute med dirko Liege-Bastogne-Liege, in dodal, da je bilo njegovo končno tretje mesto v nedeljo "maksimum", ki ga je lahko dosegel.

Ko je Benoit Cosnefroy začel stopnjevati tempo v zadnjem uvodu za ekipo UAE, je Remco Evenepoel v nedeljo skoraj takoj izgubil stik, in ko je svetovni prvak Tadej Pogačar krenil po svojo tretjo zaporedno zmago v Liegeu, mu je lahko sledil le izjemno nadarjeni Francoz Paul Seixas. "S postavitvijo pred Redoute ni bilo težav, bila je precej boljša kot lani, o tem ni nobenega dvoma, toda noge so začele postajati precej težke," je v cilju povedal Evenepoel. "Ritem je bil že od vznožja zelo visok. Čutil sem, da bi, če bi skušal slediti, povsem eksplodiral, zato sem moral najti dober ritem, ostati v skupini in poskusiti priti do Roche-aux-Faucons s še nekaj moči v nogah," je dodal v pogovoru za CyclingProNet.

"Potem sem se osredotočil na sprint po vrhu, želel sem ujeti Skjelmoseja, da bi si zagotovili možnost za boj, nato pa je bilo tretje mesto danes verjetno moj maksimum. Na koncu sem sprintal za tretje mesto, tako da je bil to za nas na splošno kar dober dan." Evenepoel je podobno povedal tudi belgijskim medijem, ko je za Sporzo pojasnil: "Preprosto so šli res na moč. Takoj sem začutil, da če pride še en napad in ne bom igral pomembnejše vloge. Pozicija je bila dobra … to na tej dirki ni bil problem. V tistem trenutku sem imel le utrujene noge."

Evenepoel je na koncu osvojil tretje mesto. | Foto: Ana Kovač

Presenetljiv beg na začetku

Pozornost celotnega kolesarskega sveta je pritegnil že v uvodnih petih kilometrih nedeljske dirke, ko so uradne informacije v živo potrdile, da je skupaj s še 53 kolesarji oblikoval ogromno zgodnjo ubežno skupino, ki si je pred glavnino pod vodstvom ekipe UAE privozila skoraj štiri minute prednosti. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavila različna mnenja o tem, zakaj sta se on in ekipa Red Bull znašla v tej skupini in ali je s tem prekršil kakšna nepisana pravila, vendar je Evenepoel pozneje pojasnil, da je bil njegov pobeg povsem naključen. "Iskreno povedano, sploh ne vem, kaj se je zgodilo. Bil sem okoli 30. mesta in nenadoma opazil, da je nastala razlika. Nisem sodeloval z nikomer, da bi šel v beg, tako da je bilo to res naključje. Iskreno povedano, nisem vložil prav veliko, vse skupaj je bilo naključje," je dejal.

"Skupina je bila res velika in mislim, da smo se odpeljali po kakšnih štirih kilometrih. Ni bilo tako, da bi sam aktivno skočil v beg, mislim, da se je glavnina v nekem trenutku preprosto raztrgala in znašel sem se spredaj. To, da smo bili tam, je bilo naključje, to ni bil cilj. Ko pa je prednost narasla na več kot dve minuti, sem se umiril in pazil, da bi v klance prišel čim bolj svež," a tudi to na koncu ni bilo dovolj za več kot tretje mesto.

