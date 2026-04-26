Seixas opogumljen: Pogačar je bil danes močnejši, toda vrnil se bom boljši

Mladi francoski up Paul Seixas je že na svojem prvem kolesarskem spomeniku v karieri zasedel odlično drugi mesto, ob tem pa najboljšemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju nudil več kot dostojen odpor na zaključnih klancih klasike Liege – Bastogne – Liege. Številni 19-letniku niso pripisovali prav veliko možnosti, češ, da je dirka z 260 kilometri zanj preprosto predolga. A je preizkus opravil z odliko. "Danes je bil Pogačar močnejši, toda vrnil se bom boljši," obljublja opogumljeni najstnik.

Tadej Pogačar in Paul Seixas sta poskrbela za izjemno razburljiv zaključek 112. izvedbe dirke Liege – Bastogne – Liege. Svetovni prvak je na poti k svoji četrti zmagi mladega rivala zlomil šele na zadnjem klancu dneva, v cilju pa priznal, da je bil tudi sam že povsem na robu moči. Francoz je še uspel zdržati ob Pogačarju na klancu Redoute, kjer pa ni manjkalo veliko, da bi popustil.

"Vsekakor je bilo noro. Čez La Redoute sva se peljala super hitro in, iskreno povedano, sem bil res blizu zloma. Potem se je klanec malo poravnal, Pogačar pa je nehal pritiskati tako silovito in sem preživel. To je bil dober občutek, uspelo mi je obdržati stik," je epsko bitko opisoval Seixas. Meni, da je Pogačar popustil zato, da bi potem skušaj lahko naredila prednost pred zasledovalci in poskrbela, da bosta v igri za zmago ostala sama.

Pogačar je tekmeca v cilju pohvalil, da je sodeloval pri izmenjavah v ospredju, da se ni šel igric in sta tako res tekmecem ušla za več kot minuto. Na varni razdalji pa sta se lahko nato osredotočila na svoj dvoboj. Pogačar je z več napadi mladega rivala zlomil na klancu Roche-aux-Faucons. "Počutil sem se res dobro. Seveda sem bila zaradi truda, ki sem ga vložil na vzponu na Redoute, resnično izčrpan in na vrhu sem bil popolnoma izžet, ampak sem si govoril, da moram poskusiti vztrajati do konca, da morda poskusim narediti smrtonosni šprint na koncu. In no, on je bil na koncu preprosto močnejši, nisem mu mogel slediti. Naredil sem vse, kar sem lahko."

Foto: Guliverimage

V cilj je Seixas, ki je že pred dirko opozarjal, da za spopad z najboljšim kolesarjem sveta še ni povsem nared, prišel s 45 zaostanka za Pogačarjem, vseeno pa ponosen na opravljeno in opogumljen za nadaljevanje sezone. "Drugo mesto je zagotovo dober rezultat, na progi sem dal 100 %. Tudi ekipa me je cel dan zelo dobro pozicionirala in to je bilo danes najpomembnejše. Vsekakor mi to daje zagon, zdaj vem, da se lahko kosam z najboljšimi. Torej bomo to upoštevali pri prihodnjih tekmah," je v cilju razlagal Seixas.

Danes je izgubil še drugi dvoboj s Pogačarjem, premoč je moral slovenskemu super šampionu priznati že na letošnji dirki Strade Bianche, asa pa bi se lahko znova srečala že na Dirki po Franciji. Morda celo prej, za zdaj namreč še ni znano, kje bo Seixas nadaljeval sezono, medtem ko Pogačarjev program do Toura vsebuje Dirko po Romandiji in Dirko po Švici.

