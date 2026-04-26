Seixas navdušil Pogačarja: Pripravljen sem bil že na ciljni šprint

"Na Redoute sem šel res globoko, opazil sem, da malce trpi, ampak na vrh je prišel z menoj, s čimer me je navdušil," je po četrti zmagi na spomeniku Liege – Bastogne – Liege mladega francoskega tekmeca Paula Seixasa pohvalil svetovni prvak Tadej Pogačar. Priznal je, da je že skoraj obupal, da se bo 19.letnika otresel pred ciljem 259,5-kilometrske klasike, a je vseeno še nekajkrat poskusil z napadom na zadnjem klancu in k sreči mu je uspelo.

Tadej Pogačar je prišel še do četrte zmage v sezoni 2026, v kateri je do zdaj odpeljal le pet dirk. Slavil je na Strade Bianche, ter spomenikih Milano – Sanremo, dirki po Flandriji in danes na Liege – Bastogne – Liege. Izgubil je le na dirki Pariz – Roubaix, zdaj pa se bo lahko osredotočil na etapne dirke, prva ga čaka že v torek, ko se bo začela Dirka po Romandiji.

"Veliko mi pomeni še enkrat dobiti eno največjih dirk sezone. Ne dirkam veliko in zato nimam veliko priložnosti zmagati, takrat ko pa dirkam, pa je na meni večji pritisk. Danes mi je uspelo in sem zelo zadovoljen," se je po tretji zaporedni zmagi v Liegu smejalo 27-letnemu slovenskemu superšampionu.

Remca nikoli ni pametno spustiti ...

Že po desetih kilometrih dirke je sicer prišlo do pobega orjaške skupine kolesarjev, v kateri se je znašel tudi eden Pogačarjevih najresnejših tekmecev za zmago, belgijski as Remco Evenepoel. "Ja, danes se je veliko dogajalo. V začetku dirke sem ostal malce zadaj, sledil sem kolesu pred seboj, ko pa sem pogledal gor, pa je bila skupina že pretrgana. Po kakšnih dvajsetih minutah smo ugotovili, da niti ni tako slabo, če jim pustimo bežati, saj je bila spredaj velika skupina in nismo pričakovali, da bodo dobro sodelovali. Sicer nikoli ni pametno spustiti Remca, saj lahko sproži dolg napad, ampak smo dobro nadzorovali dogajanje, Vegard (Stake Laengen) in Rune (Herregodts) sta opravila odlično delo, kasneje nam je pomagal še Decathlon. Vseeno sem si oddahnil, ko smo jih ujeli," je dogajanje s prve polovice dirke opisal Pogačar in priznal, da v teh trenutkih niso bili najbolj sproščeni.

Seixas ga je navdušil

Dobrih 80 kilometrov pred ciljem je Pogačarjeva ekipa ob pomoči Seixasovega Decathlona izničila vse poskuse pobega in dirka se je začela znova. Pogačar je napadel na klancu Redoute, a tokrat se mu ni uspelo otresti vseh tekmecev, mladi Paul Seixas je ostal prilepljen na Slovenčevo kolo. "Na Redoute sem šel res globoko, opazil sem, da Paul malce trpi, ampak na vrh je prišel z menoj, s čimer me je navdušil. Nato je pomagal vleči, naredila sva veliko razliko in v glavi sem se že pripravljal na ciljni šprint. Vseeno sem še enkrat poskusil na Roche-aux-Faucons, ki mi zelo ustreza in k sreči se je tam zlomil," je končni spopad z 19-letnim fenomenom opisal Pogačar in priznal, da je bil tudi sam zelo na meji: "Ampak resnično, pripravljen sem bil že na šprint z njim, res je izjemno močan. Kapa dol, Paulu."

Na Redoute sta postavila rekorden čas, 1,6 kilometra dolg klanec z 9,4-odstotnim povprečnim naklonom sta prevozila v treh minutah in 45 sekundah, kar 13 sekund hitreje kot ga je lani premagal Pogačar sam. "Seixas je eden večjih talentov, kar sem jih videl in danes je dokazal, da je pred njim res svetla prihodnosti," je še pohvalil novega rivala, s katerim se bosta najverjetneje poleti srečala tudi na Dirki po Franciji.

