Pogačarja vidijo kot rešitelja, prišel je po zmago, ne po denar

"Veš, Richard, nekega dne bo Pogi zagotovo prišel na Dirko po Romandiji," je direktorju švicarske dirke svetovne serije pred tremi leti obljubil Mauro Gianetti, športni direktor moštva UAE Emirates – XRG. Richard Chassot je tako vsako leto upal, da bo najboljši kolesar sveta našel prostor v svojem tekmovalnem koledarju, in letos se je to tudi zgodilo. Za dirko, ki se je znašla v nezavidljivem finančnem položaju in katere prihodnost je negotova, je udeležba največjega zvezdnika kolesarstva ta hip prišla kot naročena. "Če zmaga, nam bo to zagotovilo dodatno prepoznavnost in morda sprožilo tudi hitrejši odziv sponzorjev," si obeta direktor dirke.

Številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je danes s šestim mestom odprl Dirko po Romandiji, na kateri nastopa prvič v karieri. Za slovenske ljubitelje kolesarstva je letošnja, že 79. izvedba dirke zanimiva tudi zaradi soočenja Pogačar – Primož Roglič, kar se v zadnjih letih ne dogaja prav pogosto. Tudi svetovna javnost vedno z zanimanjem spremlja svetovnega prvaka na delu in Pogačarjeve prisotnosti so se razveselili tudi prireditelji.

Dirka, ki je bila prvič izpeljana leta 1947, da bi obeležila petdeseto obletnico švicarskega kolesarstva, se navadno začne in konča z vožnjo na čas, v zadnjem času pa je le s težavo privabila največja imena kolesarstva in se zato znašla v težavah. Zdaj direktor dirke Richard Chassot in njegovi sodelavci iščejo novega glavnega sponzorja, ki bi jim zagotovil obstanek v koledarju svetovne serije.

Lani prejel razveseljivo novico

Mauro Gianetti in Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage Chassot in Gianetti sta bila nekoč profesionalna kolesarja, Švicarja se torej poznata že dolgo, a zvezdnika, kot je Pogačar, ni mogoče kar tako zlahka prepričati za nastop na dirki, če ta ne ustreza njegovemu koledarja. Chassot je dobro novico izvedel lani. "Junija lani mi je Mauro rekel: 'Mislim, da obstaja možnost, da bo za naslednje leto malo spremenil svoj program.' In decembra, teden dni pred objavo, me je poklical in rekel: Poslušaj, smo na treningih, dokončujemo program in zagotovo prihajamo na tvoj Tour de Romandie," je Chassot povedal v intervjuju za Wielerflits.

Pogačar se je odločil, da bo letos napadel zmagi v Romandiji in na Dirki po Švici, ki ju v svoji imenitni zbirki še nima. To sta zanj tudi edini etapni dirki pred julijskim Tourom, na katerem bo napadel peto zmago. Pogačarja so v Švici neizmerno veseli, Chassot pa je priznal, da si je oddahnil šele, ko se je slovenski šampion pojavil na štartu. "Saj veste, kako je v kolesarstvu. Zaradi številnih padcev in bolezni morate vedno počakati do zadnjega trenutka, da se prepričate, da se vsi pojavijo."

Pogačar ni prišel po denar, prišel je po zmago

Tokrat je na dirko prišlo 14 ekip pro toura, s posebnim povabilom pa še Tudor, ki sicer spada v drugi razred, UCI pro teams. Pogačar za nastop ni zahteval honorarja, je še povedal Chassot. "Absolutno ne. Nikoli me niso prosili za to, pa tudi če bi me, si tega ne bi mogli privoščiti. Pred davnimi časi sem prejel zahtevo za plačilo honorarja za Lanca Armstronga, a smo jo zavrnili," je razkril direktor. "S Pogačarjem je bilo drugače: povedali so nam, da si želi zmagati," je še dodal.

Pogačar je v Švico prišel po zmago, na prologu je bil šesti.

Dobro dirkanje s Pogačarjem na čelu in morebitnim izzivom še enega slovenskega šampiona, Primoža Rogliča, bi lahko predstavljal spektakel, ki bi dirko tudi finančno rešil, upa direktor. "Če Pogačar zmaga, nam bo to zagotovilo dodatno prepoznavnost in morda sprožilo tudi hitrejši odziv sponzorjev. Kolesarji, kot je on, vzbujajo širše zanimanje. So še bolj posebni kot prejšnje generacije zvezd, veliko bolj prisotni so tudi na družbenih omrežjih in v klasičnih medijih."

Slovenija ima tri zmage v Romandiji; za prvo je leta 2010 poskrbel Simon Špilak, dve (2018 in 2019) je dosegel Primož Roglič. Letos je prvi favorit Pogačar, ob njem in Rogliču pa slovenske barve zastopata še Domen Novak in Jan Tratnik. Dirka v francosko govorečem delu Švice se sicer tradicionalno začne in konča z vožnjo na čas, ta format pa so letos nekoliko spremenili. Edini kronometer je bil današnji prolog, preostale etape bodo klasične, zadnja, v nedeljo, bo edina s ciljnim vzponom.

