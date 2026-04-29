Sreda,
29. 4. 2026,
22.21

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop rak horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop devica horoskop horoskop

Najbolj čist dom imajo ti znaki horoskopa

dom, svetloba, čistoča | Foto Shutterstock

Medtem ko je nekaterim ljudem popolnoma normalno živeti v "ustvarjalnem neredu", pa drugi ne morejo obstati na miru, če na mizi vidijo drobtino ali na tleh kosem prahu. Za nekatere znake horoskopa velja, da urejenost ni stvar navade, ampak življenjska filozofija.

Devica

Ko gre za urejenost in čistočo, so device nedvomno na vrhu spiska. Slovijo po perfekcionizmu, občutku za podrobnosti in potrebi, da je vedno vse na svojem mestu. Opazijo vsako malenkost, ki jo drugi spregledajo, pa naj gre za packo na ogledalu ali nered v predalu, ki ga nihče nikoli ne odpre. Čist dom jim ni pomemben le zaradi estetike, ampak gre za psihološko potrebo. Ko so v urejenem prostoru, se jim misli umirijo.

Kozorog

Kozorogi imajo red, disciplino in občutek nadzora, to pa se opazi tudi v njihovem domu. Niso tip ljudi, ki sredi noči impulzivno drgnejo kuhinjo, vsekakor pa hočejo živeti v urejenih in organiziranih prostorih. Njihov dom je praviloma funkcionalen, pospravljen in brez odvečnega kaosa. Njihovi visoki standardi se odražajo tudi doma. Radi dajejo vtis resnosti in stabilnosti, nered pa je zanje znak neresnosti oziroma kar nemarnosti.

Tehtnica

Tehtnice sicer niso klasični perfekcionisti kot device, a izrazito cenijo skladnost in ravnotežje, kar velja tudi za njihovo domovanje. Pomembno jim je, da živijo v lepem, zračnem in urejenem okolju, vizualni nered pa jih izčrpa. Pogosto pospravljajo, pa ne zato ker bi v tem uživale, ampak zato ker ne morejo uživati v zaprašenih in neorganiziranih prostorih. V njihovem življenju je v vseh pogledih na prvem mestu estetika – vse mora biti prijetno.

Rak

Raki so znamenje doma, intime in varnosti, zato ni nič čudnega, da jim je pomembno, da so prostori, kjer živijo, čisti in prijetni. Niso obsedeni s popolnostjo v klasičnem smislu, težko pa prenašajo občutek, da njihov dom deluje zapuščeno, ker mora biti to kraj miru, topline in zaščite. Še posebej jim je pomembno, da imajo urejene kuhinjo, dnevno sobo in spalnico, saj so to prostori, kjer v težkih trenutkih najdejo varnost in tolažbo.

Preverite svoj današnji horoskop.

