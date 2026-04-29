HOFER izvaja edinstven cenovni test prihrankov z resničnima družinama

Vsak trgovec poudarja svoje prednosti - tako glede kakovosti, porekla blaga, cen kot drugih stvari. Večina želi svoje kupce pridobiti s cenovnimi ugodnostmi, saj so življenjski stroški čedalje višji, občutljivost potrošnikov na razmerje med kakovostjo in ceno pa narašča. HOFER želi s testom, v katerem sodelujeta resnični družini, potrditi, da je nakupovanje v njihovih trgovinah res ugodnejše kot drugod.

Cene življenjskih potrebščin so zaradi aktualnega dogajanja v svetu že sedaj pa tudi v naslednjih tednih še bolj pod drobnogledom in z njimi tudi trgovci, ki tekmujejo za najugodnejšo nakupovalno košarico. A eno so obljube, drugo pa končni zneski na blagajni.

Brez kompromisov in ugibanja na slepo

HOFER prav v tem času v sodelovanju z neodvisno raziskovalno agencijo izvaja edinstven test, v katerem dve resnični družini iz Slovenije izdelke uveljavljenih blagovnih znamk za en mesec menjata izključno s trgovčevimi.

Foto: Hofer Kot so nam povedali pri HOFERju, želijo s primeri iz resničnega življenja pokazati, da nakupovanje pri njih v resnici prinaša obljubljene prihranke in to brez najmanjših kompromisov pri kakovosti izdelkov.

"Eno je govoriti o prihrankih, nekaj povsem drugega svojo obljubo postaviti na nepristranski test – in to kar z dvema resničnima družinama. Ti predstavljata najbolj avtentičen odraz vsakodnevnega nakupovanja slovenskih gospodinjstev, zato nas vse zanima, kaj bo zamenjava znamk pokazala z vidika prihranka in užitka ob novih izdelkih," poudarjajo pri HOFERju.

Neodvisnost na vsaki točki testa

Da bi v očeh kupcev zagotovili verodostojnost testa, se ga je HOFER lotil transparentno in analitično. Neodvisna raziskovalna agencija je za sodelovanje našla dve družini, ki sta pripravljeni svoje nakupovalne navade za en mesec prilagoditi potrebam testa zamenjave znamk.

Vsaka družina bo v štirih tednih opravila osem nakupov za potrebe svojega gospodinjstva, pri čemer bo račun za vsako košarico nadzorovala in beležila neodvisna specializirana agencija za popis cen. Ta bo še isti dan, ko bosta družini opravili nakup, preverila redne cene primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk pri klasičnih trgovcih. Razlika v ceni posameznega računa je prihranek, ki ga bosta družini dosegli ob koncu njunega izziva.

"V test se podajamo transparentno in s popisom cen na dan nakupov tudi podkrepljeni s številkami. Nihče od nas na tej točki ne pozna konca zgodbe in točne višine prihranka, če ta sploh bo. Smo pa popolnoma prepričani, da bodo končne številke prijetno presenetile potrošnike in spodbudile k trajnemu prehodu k našim znamkam," poudarjajo pri HOFERju.

Pri HOFERju napovedujejo, da bosta sodelujoči družini predstavljeni že prihodnji teden. Za zdaj je znano le, da prihajata iz Velenja in Nove Gorice.

O poteku enomesečnega testa, ki ga izvajata obe družini, njunih zbranih vtisih in končnem izračunu morebitnega prihranka, vas bomo redno obveščali.

