Sreda, 29. 4. 2026, 22.00
Liga NHL, prvi krog končnice, 29. april
Bo Philadelphia Flyers izkoristil nov zaključni plošček ali bo Pittsburgh izsilil sedmo tekmo?
Sreda v ligi NHL prinaša tri tekme prvega kroga končnice. Hokejisti Philadelphia Flyers imajo proti Pittsburghu na palici nov zaključni plošček za napredovanje v konferenčni polfinale. Seriji v preostalih dveh parih – Tampa gosti Montreal, Vegas pa Utah - pa sta izenačeni na 2:2 v zmagah.
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:3/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1