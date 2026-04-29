Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
29. 4. 2026,
22.00

Osveženo pred

5 ur, 4 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 29. 4. 2026, 22.00

5 ur, 4 minute

Liga NHL, prvi krog končnice, 29. april

Bo Philadelphia Flyers izkoristil nov zaključni plošček ali bo Pittsburgh izsilil sedmo tekmo?

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins | Bodo hokejisti Philadelphia Flyers napredovali ali bo Pittsburgh izsilil sedmo tekmo? | Foto Reuters

Bodo hokejisti Philadelphia Flyers napredovali ali bo Pittsburgh izsilil sedmo tekmo?

Foto: Reuters

Sreda v ligi NHL prinaša tri tekme prvega kroga končnice. Hokejisti Philadelphia Flyers imajo proti Pittsburghu na palici nov zaključni plošček za napredovanje v konferenčni polfinale. Seriji v preostalih dveh parih – Tampa gosti Montreal, Vegas pa Utah - pa sta izenačeni na 2:2 v zmagah.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 29. april

Pari prvega kroga končnice

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:3/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Tampa Bay Lightning Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers hokej NHL liga NHL
