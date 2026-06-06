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Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
18.59

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
kolesar nesreča nesreča Red Bull Gony Poni

Sobota, 6. 6. 2026, 18.59

34 minut

Pri spustu z Vršiča se je hudo poškodoval kolesar

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Kolesar | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Ob 17. uri je pri spustu z Vršiča proti Kranjski Gori padel kolesar in se hudo poškodoval. Po prvi oskrbi na kraju nesreče ga je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Na Vršiški cesti je sicer danes popoldne potekal 12. vzpon s kolesi pony na najvišji cestni prelaz v državi.

Ponesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora. Glede na nedostopnost terena je na pomoč priletel tudi policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli, helikopter pa ga je prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je objavil center za obveščanje.

Na cesti na Vršič s startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Gony Poni. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom znamke Pony.

kolesar nesreča nesreča Red Bull Gony Poni
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