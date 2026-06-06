Pri spustu z Vršiča se je hudo poškodoval kolesar

Ob 17. uri je pri spustu z Vršiča proti Kranjski Gori padel kolesar in se hudo poškodoval. Po prvi oskrbi na kraju nesreče ga je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Na Vršiški cesti je sicer danes popoldne potekal 12. vzpon s kolesi pony na najvišji cestni prelaz v državi.

Ponesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora. Glede na nedostopnost terena je na pomoč priletel tudi policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli, helikopter pa ga je prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je objavil center za obveščanje.

Na cesti na Vršič s startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Gony Poni. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom znamke Pony.