Avstrijci s trebuhom za kruhom na Hrvaško?

Pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami so številni iz političnih vzgibov širili prepričanje, da je Hrvaška že dohitela Slovenijo, ker je imela v zadnjih letih višje stopnje gospodarske rasti. To seveda ne pomeni, da je Hrvaška dohitela Slovenijo, ker je Hrvaška še vedno gospodarsko manj razvita od Slovenije. Podobno tudi dejstvo, da je imela v zadnjih letih Slovenija višjo gospodarsko rast od naše severne sosede še ne pomeni, da smo dohiteli Avstrijo. Ta je še vedno precej bolj gospodarsko razvita od Slovenije.

Po podatkih Svetovne banke je imela leta 2024 Hrvaška 3,8-odstotno gospodarsko rast, Slovenija 1,7-odstotno, medtem ko se je avstrijsko gospodarstvo celo skrčilo za 0,7-odstotka. To seveda ne pomeni, da je zdaj Hrvaška gospodarsko najmočnejša med tremi omenjenimi državami, Slovenija pa gospodarsko močnejša od Avstrije.

Gospodarska razvitost leta 2000

Glede gospodarske razvitosti, ki jo meri realni bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, je razmerje med omenjenimi tremi državami že desetletja enako: Avstrija je gospodarsko najbolj razvita, sledi Slovenija, zadnja je Hrvaška.

Leta 2000 je imela Avstrija po podatkih Eurostata realni BDP na prebivalca 37.880 evrov, Slovenija 15.730 evrov, Hrvaška pa 8.490 evrov. Slovenija je tako tega leta imela 41,5 odstotkov avstrijske gospodarske razvitosti. Hrvaška pa je imela 22,4 odstotka avstrijske gospodarske razvitosti in 54 odstotkov slovenske gospodarske razvitosti.

Gospodarska razvitost leta 2025

Leta 2025 je imela Avstrija realni BDP na prebivalca 45.380 evrov, Slovenija 25.680 evrov, Hrvaška pa 17.590 evrov. Slovenija je tako lani imela 56,9 odstotkov avstrijske gospodarske razvitosti. Hrvaška pa je imela lani 38,8 odstotka avstrijske gospodarske razvitosti in 68,5 odstotka slovenske gospodarske razvitosti.

Razmerja med državama po gospodarski razvitosti kažejo tudi, kakšni so trendi migracij. Tako Hrvati odhajajo s trebuhom za kruhom v Avstrijo, ki ima zaradi višje gospodarske razvitosti tudi višje plače, ne pa obratno. Avstrijci tako še dolgo ne bodo odhajali s trebuhom za kruhom na Hrvaško, če bodo sploh kdaj.