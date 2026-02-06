Nagradni sklad v nagradni igri Športna igralnica 2026

V času zimskih olimpijskih iger smo za vas, dragi bralci, pripravili malce razvedrila. Vstopite v športno igralnico in preizkusite svojo športno srečo. S sodelovanjem lahko osvojite bogato nagrado, pametno prezračevalno enoto i-Vent, za stanovanje ali hišo z montažo.

Sodelujoče čaka bogat nagradni sklad

Vsi, ki boste sodelovali v nagradni igri Športna igralnica, se boste potegovali za bogate nagrade. Če se vam bodo prikazale tri enake slike, torej boste zadeli jackpot, se boste potegovali za glavno nagrado – pametno prezračevalno enoto i-Vent, za stanovanje ali hišo z montažo vrednosti 1.000 evrov. Če se bodo na igralnem avtomatu prikazale različne slike, pa boste prav tako uvrščeni v žreb za preostale praktične nagrade.

Nagradna igra bo trajala od 6. 2. 2026 do vključno 22.2. 2026, razglasitev nagrajencev bo na tem mestu. Žrebanje bo potekalo 23. 2. 2026 ob 10. uri.

Podelili bomo naslednje nagrade:

Glavne nagrade:

1-krat pametno prezračevalno enoto i-Vent, za stanovanje ali hišo z montažo I-VENT*, ki ga podarja soorganizator nagradne igre I-vent d.o.o., Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana,

Preostale nagrade:

1-krat darilni bon Thalasso Lepa Vida,

1-krat tremo flaška,

1-krat pohodne palice, ki jih podarja organizator nagradne igre TSmedia, d.o.o.

Skupaj bo v nagradni igri podeljenih sedem nagrad.

Več v Pravilih in pogojih.

*Po koncu nagradne igre, v roku 30 dni od razglasitve nagrajenca, bodo predstavniki Pokrovitelja pri nagrajencu opravili ogled stanovanja ali hiše nagrajenca in mu predlagali optimalno rešitev prezračevanja ter pripravili predračun vključno z montažo. Znesek predračuna, do višine 1.000,00 EUR (z DDV) predstavlja nagrado. V kolikor bi posameznik potrdil rešitev prezračevanja, ki ta znesek presega, se zavezuje razliko do celote (presežek nad 1.000,00 EUR (z DDV) ) kriti sam. V kolikor posameznik potrdi rešitev prezračevanja, ki bo po predračunu znašala manj kot 1.000,00 EUR, se znesek razlike do 1.000,00 EUR (z DDV) ne izplača.