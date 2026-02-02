Ameriška smučarka Lindsey Vonn, vodilna v smukaškem seštevku sezone, se v petkovem padcu v Crans-Montani ni resneje poškodovala, poroča švicarski Blick. In tako njen nastop na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 še ni odpisan.

Lindsey Vonn je bila v petek ena od treh smučark, ki so padle na smuku v Crans-Montani. Zato so po vsega šestih nastopih tekmo sprva prekinili, nato pa odpovedali. Američanka je izgubila ravnotežje na skoku, padla in končala v zaščitni mreži. Nato se je sama spustila v ciljni iztek, a so jo vseeno s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. V petek zvečer se je oglasila prek družabnih omrežij in zapisala, da mora še na dodatne preglede, a da njene olimpijske sanje še niso končane.

V soboto je nato napisala, da na superveleslalomu v Crans-Montani ne bo nastopila. Nato se ni več oglasila. Zdaj pa običajno dobro obveščeni švicarski časnik Blick poroča, da je utrpela "le" odrgnino kosti v levem kolenu. Da torej vezi niso ne nategnjene ne strgane. Tako naj bi 41-letnica še računala na smukaški nastop na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Za ta četrtek je načrtovan prvi trening (do četrtka je za Cortino napovedano sneženje), tekma pa sledi že to nedeljo. Pravega časa za ogrevanje tako nima.

Po padcu se je sama spustila v ciljni iztek. Foto: Reuters Vonn je leta 2019 sklenila uspešno kariero, a se predlani vrnila na bele strmine. Konec prejšnje sezone je na superveleslalomu v Sun Valleyju prišla do drugega mesta, v tej zimi pa se je že sedemkrat zavihtela na stopničke. Na dveh smukih je tudi zmagala. Je vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala, v superveleslalomskem pa je na četrtem mestu.

Proga Tofana v Cortini d'Ampezzo, kjer bodo letošnje olimpijske tekme, je ena njenih najljubših in najuspešnejših. Na njej je bila 20-krat med najboljšimi tremi, od tega devetkrat zmagovalka (nazadnje leta 2018).