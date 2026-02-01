Von Allmen razred zase, Hrobatu in Čatru peščica točk

V mrzli in sončni Crans Montani v Švici so najboljši alpski smučarji nastopili na šestem smuku sezone, zadnjem pred olimpijskimi igrami. Peto zmago v svetovnem pokalu je dosegel domačin Franjo von Allmen, ki je ta smuk dobil že lani. Drugi je bil Italijan Dominik Paris in tretji Američan Ryan Cochran-Siegle. Švicarski šampion Marco Odermatt je bil četrti. V prvi deseterici je bilo pet Švicarjev in štirje Italijani. Miha Hrobat je znova dobil le nekaj točkovnih drobtinic, bil je 26. Dve mesti za njim je končal Martin Čater.

Marco Odermatt pred štartom smuka v Crans Montani. Foto: Reuters Smučarji so v Crans Montani opravili le en trening pred šestim smukom sezone, saj je petkov preizkus proge odpadel zaradi slabega vremena. Takrat so prireditelji po le šestih tekmovalkah zaradi treh padcev, tudi Američanke Lindsey Vonn, prekinili in odpovedali žensko smukaško preizkušnjo.

Na sobotnem treningu na progi Piste Nationale je bil najhitrejši Italijan Mattia Casse. Vodilni smučar sezone, Švicar Marco Odermatt, je bil zadržan in je zabeležil 29. čas, prav tako zmagovalec klasike v Kitzbühlu, Italijan Giovanni Franzoni, ki je bil 33. Miha Hrobat je dosegel 26. čas, Martin Čater pa 51.

Dominik Paris je bil še najbližje Von Allmenu. Foto: Reuters Nedeljska tekma, zadnja pred olimpijskimi igrami Milano Cortina 2026, je bila v znamenju majhnih razlik, odstopil je samo zmagovalec. Po nastopu Odermatta, ki je imel številko 11, je v vodstvu ostal Dominik Paris. Švicar je za Italijanom zaostal 14 stotink. Takoj za Odermattom je nastopil Hrobat in imel v cilju sekundo in 14 stotink zaostanka. Kot zadnji od elitne petnajsterice je nastopil Švicar Franjo von Allmen, smučal je brez napake in prevzel vodstvo s kar 65 stotinkami prednosti pred Parisom. Pred tem se je pred Odermatta uvrstil še Američan Ryan Cochran-Seigle. Pogoji na progi so bili zelo dobri in v prvo deseterico se je prebilo tudi nekaj tekmovalcev z višjimi številkami, tako je Hrobat, prejšnjo sezono tretji smukač svetovnega pokala, zdrsnil na 26. mesto. Martin Čater je bil z dobrima dvema sekundama zaostanka 28. Med razočaranimi je tudi 23. Franzoni.

Alpsko smučanje, Crans Montana, smuk (m):



1. Franjo von Allmen (Švi) 1:55,00

2. Dominik Paris (Ita) +0,65

3. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +0,70

4. Marco Odermatt (Švi) +0,79

5. Benjamin Jacques Alliod (Ita) +0,88

6. Lars Rösti (Švi) +0,90

7. Mattia Casse (Ita) +0,92

8. Alessio Miggiano (Švi) +0,93

9. Florian Schieder (Ita) +0,95

10. Alexis Monney (Fra) +1,06

...

26. Miha Hrobat (Slo) +1,94

28. Martin Čater (Slo) +2,05

Miha Hrobat Foto: Reuters

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (28/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.385 točk

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 798

3. Atle Lie McGrath (Nor) 694

4. Loic Meillard (Švi) 683

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 655

6. Franjo von Allmen (Švi) 624

7. Timon Haugan (Nor) 609

8. Marco Schwarz (Avt) 504

9. Giovanni Franzoni (Ita) 464

10. Dominik Paris (Ita) 453

...

44. Žan Kranjec (Slo) 145

67. Miha Hrobat (Slo) 89

119. Martin Čater (Slo) 15

146. Nejc Naraločnik (Slo) 4



Smukaški seštevek (6/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 510 točk

2. Franjo von Allmen (Švi) 395

3. Dominik Paris (Ita) 296

4. Giovanni Franzoni (Ita) 224

5. Florian Schieder (Ita) 219

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 172

...

22. Miha Hrobat (Slo) 58

45. Martin Čater (Slo) 16

55. Nejc Naraločnik (Slo) 4

Naslednja tekma za specialiste za hitri disciplini bo olimpijski smuk, ta bo potekal sedmega februarja na progi Stelvio v Bormiu.