Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K.

Nedelja,
1. 2. 2026,
13.30

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Dominik Paris Giovanni Franzoni Marco Odermatt Martin Čater Miha Hrobat Crans Montana smuk alpsko smučanje

Nedelja, 1. 2. 2026, 13.30

1 minuta

Alpsko smučanje, Crans Montana, smuk (m)

Von Allmen razred zase, Hrobatu in Čatru peščica točk

Avtorji:
M. P., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Franjo von Allmen Crans Montana | Franjo von Allmen je nastopil zadnji od elitne petnajsterici in bil razred zase. | Foto Reuters

Franjo von Allmen je nastopil zadnji od elitne petnajsterici in bil razred zase.

Foto: Reuters

V mrzli in sončni Crans Montani v Švici so najboljši alpski smučarji nastopili na šestem smuku sezone, zadnjem pred olimpijskimi igrami. Peto zmago v svetovnem pokalu je dosegel domačin Franjo von Allmen, ki je ta smuk dobil že lani. Drugi je bil Italijan Dominik Paris in tretji Američan Ryan Cochran-Siegle. Švicarski šampion Marco Odermatt je bil četrti. V prvi deseterici je bilo pet Švicarjev in štirje Italijani. Miha Hrobat je znova dobil le nekaj točkovnih drobtinic, bil je 26. Dve mesti za njim je končal Martin Čater.

Giovanni Franzoni
Sportal Kitzbühel: senzacija Italijana, Hrobat do rezultata sezone

Marco Odermatt pred štartom smuka v Crans Montani. | Foto: Reuters Marco Odermatt pred štartom smuka v Crans Montani. Foto: Reuters Smučarji so v Crans Montani opravili le en trening pred šestim smukom sezone, saj je petkov preizkus proge odpadel zaradi slabega vremena. Takrat so prireditelji po le šestih tekmovalkah zaradi treh padcev, tudi Američanke Lindsey Vonn, prekinili in odpovedali žensko smukaško preizkušnjo.

Na sobotnem treningu na progi Piste Nationale je bil najhitrejši Italijan Mattia Casse. Vodilni smučar sezone, Švicar Marco Odermatt, je bil zadržan in je zabeležil 29. čas, prav tako zmagovalec klasike v Kitzbühlu, Italijan Giovanni Franzoni, ki je bil 33. Miha Hrobat je dosegel 26. čas, Martin Čater pa 51.

Dominik Paris je bil še najbližje Von Allmenu. | Foto: Reuters Dominik Paris je bil še najbližje Von Allmenu. Foto: Reuters Nedeljska tekma, zadnja pred olimpijskimi igrami Milano Cortina 2026, je bila v znamenju majhnih razlik, odstopil je samo zmagovalec. Po nastopu Odermatta, ki je imel številko 11, je v vodstvu ostal Dominik Paris. Švicar je za Italijanom zaostal 14 stotink. Takoj za Odermattom je nastopil Hrobat in imel v cilju sekundo in 14 stotink zaostanka. Kot zadnji od elitne petnajsterice je nastopil Švicar Franjo von Allmen, smučal je brez napake in prevzel vodstvo s kar 65 stotinkami prednosti pred Parisom. Pred tem se je pred Odermatta uvrstil še Američan Ryan Cochran-Seigle. Pogoji na progi so bili zelo dobri in v prvo deseterico se je prebilo tudi nekaj tekmovalcev z višjimi številkami, tako je Hrobat, prejšnjo sezono tretji smukač svetovnega pokala, zdrsnil na 26. mesto. Martin Čater je bil z dobrima dvema sekundama zaostanka 28. Med razočaranimi je tudi 23. Franzoni.

Alpsko smučanje, Crans Montana, smuk (m):

1. Franjo von Allmen (Švi) 1:55,00
2. Dominik Paris (Ita) +0,65
3. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +0,70
4. Marco Odermatt (Švi) +0,79
5. Benjamin Jacques Alliod (Ita) +0,88
6. Lars Rösti (Švi) +0,90
7. Mattia Casse (Ita) +0,92
8. Alessio Miggiano (Švi) +0,93
9. Florian Schieder (Ita) +0,95
10. Alexis Monney (Fra) +1,06
...
26. Miha Hrobat (Slo) +1,94
28. Martin Čater (Slo) +2,05

Miha Hrobat | Foto: Reuters Miha Hrobat Foto: Reuters

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (28/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 1.385 točk
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 798
3. Atle Lie McGrath (Nor) 694
4. Loic Meillard (Švi) 683
5. Henrik Kristoffersen (Nor) 655
6. Franjo von Allmen (Švi) 624
7. Timon Haugan (Nor) 609
8. Marco Schwarz (Avt) 504
9. Giovanni Franzoni (Ita) 464
10. Dominik Paris (Ita) 453
...
44. Žan Kranjec (Slo) 145
67. Miha Hrobat (Slo) 89
119. Martin Čater (Slo) 15
146. Nejc Naraločnik (Slo) 4

Smukaški seštevek (6/9):

1. Marco Odermatt (Švi) 510 točk
2. Franjo von Allmen (Švi) 395
3. Dominik Paris (Ita) 296
4. Giovanni Franzoni (Ita) 224
5. Florian Schieder (Ita) 219
6. Vincent Kriechmayr (Avt) 172
...
22. Miha Hrobat (Slo) 58
45. Martin Čater (Slo) 16
55. Nejc Naraločnik (Slo) 4

Naslednja tekma za specialiste za hitri disciplini bo olimpijski smuk, ta bo potekal sedmega februarja na progi Stelvio v Bormiu.

Lindsey Vonn
Sportal Po hudem padcu se je oglasila Lindsey Vonn
Crans Montana
Sportal Odpovedan prvi trening smuka za moške v Crans-Montani
Lindsey Vonn
Sportal Dramatičen začetek smuka se je končal z odpovedjo, Lindsey Vonn odpeljali s helikopterjem!
Dominik Paris Giovanni Franzoni Marco Odermatt Martin Čater Miha Hrobat Crans Montana smuk alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.