Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
16. 10. 2025,
20.50

Osveženo pred

4 ure, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Anže Kopitar Anže Kopitar Pittsburgh Penguins Los Angeles Kings liga NHL

Četrtek, 16. 10. 2025, 20.50

4 ure, 23 minut

Liga NHL, 16. oktober

Anže Kopitar s kralji lovi drugo zmago v sezoni

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar | Anže Kopitar in kralji na domačem ledu pričakujejo Pittsburgh. | Foto Reuters

Anže Kopitar in kralji na domačem ledu pričakujejo Pittsburgh.

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo ponoči spet na delu Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings poskušal priti do druge zmage v sezoni. Na domačem ledu v dvorani Crypto.com bodo kralji pričakali Pittsburgh Penguins.

Detroit Red Wings
Sportal Branilci naslova s Floride v Detroitu do drugega zaporednega poraza

LA Kings so v zadnjo sezono svojega kapetana Anžeta Kopitarja vstopili neprepričljivo. Po štirih tekmah imajo na računu tri poraze in le eno zmago, pa še to so dosegli šele po kazenskih strelih proti Vegas Golden Knights (6:5). Na uvodu so proti Coloradu doživeli poraz z 1:4, pred slabim tednom dni jih je Winnipeg v Kanadi ugnal s 3:2, nazadnje pa so po kazenskih strelih s 3:4 izgubili v Minnesoti.

S tremi osvojenimi točkami so kralji šele na 13. mestu zahodne konference, v noči na petek po slovenskem času pa bodo na domačem ledu gostili Pittsburgh Penguins in poskušali priti še do druge zmage v sezoni. Pingvini so s polovičnim izkupičkom (dve zmagi in dva poraza) na devetem mestu vzhodne konference.

Naslednja tekma Kopitarjeve nato čaka v nedeljo zjutraj, ko se bodo doma spopadli s Carolina Hurricanes.

Liga NHL, 16. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Wyatt Johnston
Sportal Dallas in Carolina še vedno brez poraza #video
Anže Kopitar
Sportal Kopitarju in druščini se ni izšlo
Anthony Beauvillier Washington Capitals
Sportal Washington iz Madison Square Gardna s polnim izkupičkom
Anže Kopitar Anže Kopitar Pittsburgh Penguins Los Angeles Kings liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.