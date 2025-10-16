Anže Kopitar s kralji lovi drugo zmago v sezoni

V hokejski ligi NHL bo ponoči spet na delu Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings poskušal priti do druge zmage v sezoni. Na domačem ledu v dvorani Crypto.com bodo kralji pričakali Pittsburgh Penguins.

LA Kings so v zadnjo sezono svojega kapetana Anžeta Kopitarja vstopili neprepričljivo. Po štirih tekmah imajo na računu tri poraze in le eno zmago, pa še to so dosegli šele po kazenskih strelih proti Vegas Golden Knights (6:5). Na uvodu so proti Coloradu doživeli poraz z 1:4, pred slabim tednom dni jih je Winnipeg v Kanadi ugnal s 3:2, nazadnje pa so po kazenskih strelih s 3:4 izgubili v Minnesoti.

S tremi osvojenimi točkami so kralji šele na 13. mestu zahodne konference, v noči na petek po slovenskem času pa bodo na domačem ledu gostili Pittsburgh Penguins in poskušali priti še do druge zmage v sezoni. Pingvini so s polovičnim izkupičkom (dve zmagi in dva poraza) na devetem mestu vzhodne konference.

Naslednja tekma Kopitarjeve nato čaka v nedeljo zjutraj, ko se bodo doma spopadli s Carolina Hurricanes.

