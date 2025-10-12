Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
12. 10. 2025,
20.21

Liga NHL, 12. oktober

Ovečkin in druščina v New Yorku

Washington Capitals Aleksander Ovečkin | Foto Reuters

Foto: Reuters

V noči na ponedeljek bo odigran zgolj en dvoboj v ligi NHL. V New Yorku se bodo Rangers udarili z Washington Capitals z legendarnim Aleksandrom Ovečkinom na čelu.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v soboto zvečer po slovenskem času z 2:3 priznali premoč Winnipeg Jets, izkušeni Hrušičan pa je osebno statistiko dopolnil z asistenco. Naslednja tekma Kralje čaka v torek zjutraj (2.00), ko se bodo v gosteh pomerili z Minnesota Wild. 

Liga NHL, 12. oktober:

Lestvici:

