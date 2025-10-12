Nedelja, 12. 10. 2025, 20.21
6 ur, 8 minut
Liga NHL, 12. oktober
Ovečkin in druščina v New Yorku
V noči na ponedeljek bo odigran zgolj en dvoboj v ligi NHL. V New Yorku se bodo Rangers udarili z Washington Capitals z legendarnim Aleksandrom Ovečkinom na čelu.
Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v soboto zvečer po slovenskem času z 2:3 priznali premoč Winnipeg Jets, izkušeni Hrušičan pa je osebno statistiko dopolnil z asistenco. Naslednja tekma Kralje čaka v torek zjutraj (2.00), ko se bodo v gosteh pomerili z Minnesota Wild.
Liga NHL, 12. oktober:
Lestvici:
Preberite še: