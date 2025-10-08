Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
8. 10. 2025,
20.49

Osveženo pred

5 ur, 26 minut

Edmonton Oilers Vegas Golden Knights Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL

Sreda, 8. 10. 2025, 20.49

5 ur, 26 minut

Liga NHL, 8. oktober

Brez počitka za Kopitarjeve Kralje, sezono odpirajo tudi podprvaki

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar | Anže Kopitar je pri uvodnem porazu LA-ja proti Coloradu vknjižil točko za asistenco. | Foto Reuters

Anže Kopitar je pri uvodnem porazu LA-ja proti Coloradu vknjižil točko za asistenco.

Foto: Reuters

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so novo sezono lige NHL odprli z domačim porazom proti Coloradu (1:4), le 24 ur kasneje pa jih že čaka druga tekma sezone. Odhajajo na gostovanje v Nevado k Vegas Golden Knights. Branilci naslova Florida Panthers so novo sezono odprli z zmago, v noči na četrtek pa prva tekma čaka še podprvake Edmonton Oilers. Na kanadskem derbiju se bodo pomerili s Calgary Flames.

Na sporedu je še veliki en kanadski derbi, v katerem Toronto Maple Leafs pričakujejo Montreal Canadiens, v Washingtonu pa se bodo Capitals pomerili z Boston Bruins. 

Naslednja tekma Kopitarja in Kralje nato čaka v soboto zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v Kanadi pomerili z Winnipeg Jets.

Liga NHL, 8. oktober:

Lestvici:

Edmonton Oilers Vegas Golden Knights Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL
