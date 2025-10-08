Brez počitka za Kopitarjeve Kralje, sezono odpirajo tudi podprvaki

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so novo sezono lige NHL odprli z domačim porazom proti Coloradu (1:4), le 24 ur kasneje pa jih že čaka druga tekma sezone. Odhajajo na gostovanje v Nevado k Vegas Golden Knights. Branilci naslova Florida Panthers so novo sezono odprli z zmago, v noči na četrtek pa prva tekma čaka še podprvake Edmonton Oilers. Na kanadskem derbiju se bodo pomerili s Calgary Flames.

Na sporedu je še veliki en kanadski derbi, v katerem Toronto Maple Leafs pričakujejo Montreal Canadiens, v Washingtonu pa se bodo Capitals pomerili z Boston Bruins.

Naslednja tekma Kopitarja in Kralje nato čaka v soboto zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v Kanadi pomerili z Winnipeg Jets.

