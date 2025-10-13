Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
18.20

1 ura, 2 minuti

Za drugo zmago sezone Kopitar na težkem gostovanju

M. P.

Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Anže Kopitar | Foto Reuters

Anže Kopitar

Foto: Reuters

Ob koncu pestrega ponedeljkovega večera v ligi NHL (deset tekem) so na ledu tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings. Gostujejo pri Minnesota Wild. Ta ima zmago in poraz ter je na prejšnji tekmi dala kar sedem golov, Los Angeles pa je sezono začel z zmago in dvema porazoma. Slovenski hokejist, ki igra zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je na prvih treh tekmah podal za tri zadetke.

Liga NHL, 13. oktober:

Lestvici:

