Za drugo zmago sezone Kopitar na težkem gostovanju

Ob koncu pestrega ponedeljkovega večera v ligi NHL (deset tekem) so na ledu tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings. Gostujejo pri Minnesota Wild. Ta ima zmago in poraz ter je na prejšnji tekmi dala kar sedem golov, Los Angeles pa je sezono začel z zmago in dvema porazoma. Slovenski hokejist, ki igra zadnjo sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je na prvih treh tekmah podal za tri zadetke.