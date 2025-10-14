Torek, 14. 10. 2025, 21.35
7 minut
Liga NHL, 14. oktober
Dallas in Carolina še brez poraza. Bo tako tudi ostalo?
V hokejski ligi NHL bosta ponoči na delu moštvi Dallas Stars in Carolina Hurricanes, ki sta ob Seattlu še edini neporaženi. Omenjene ekipe so odigrale le dve tekmi, med preostalimi pa stoodstotnih ni več. Dallas se bo doma pomeril z Minnesoto, Carolina v gosteh s San Josejem.
Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v novo sezono vstopili s tremi porazi (Colorado, Winnipeg in Minnesota) ter zmago po kazenskih strelih proti Vegas Golden Knights. Naslednja tekma jih čaka v petek, zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu udarili s Pittsburgh Penguins.