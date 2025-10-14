Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
14. 10. 2025,
21.35

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Carolina Hurricanes Dallas Stars liga NHL

Torek, 14. 10. 2025, 21.35

7 minut

Liga NHL, 14. oktober

Dallas in Carolina še brez poraza. Bo tako tudi ostalo?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Wyatt Johnston, Dallas Stars | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bosta ponoči na delu moštvi Dallas Stars in Carolina Hurricanes, ki sta ob Seattlu še edini neporaženi. Omenjene ekipe so odigrale le dve tekmi, med preostalimi pa stoodstotnih ni več. Dallas se bo doma pomeril z Minnesoto, Carolina v gosteh s San Josejem.

Anže Kopitar
Sportal Kopitarju in druščini se ni izšlo

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v novo sezono vstopili s tremi porazi (Colorado, Winnipeg in Minnesota) ter zmago po kazenskih strelih proti Vegas Golden Knights. Naslednja tekma jih čaka v petek, zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu udarili s Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 14. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Anthony Beauvillier Washington Capitals
Sportal Washington iz Madison Square Gardna s polnim izkupičkom
Anže Kopitar
Sportal Kopitar spet asistiral, kralji vseeno poraženi v Kanadi
Florida Panthers
Sportal Marchand popeljal panterje do nove zmage
Carolina Hurricanes Dallas Stars liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.